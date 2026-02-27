ป.ป.ช. สั่งยึดทองคำมูลค่าเป็นเงิน 1,500 ล้านบาท อดีตอธิบดี ข้อหารวยผิดปกติ

ยึดทองคำ 20,976 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 ล้านของอดีตอธิบดีกรมสรรพากร ข้อหาร่ำรวยผิดปกติ ขั้นตอนสู่ศาลฎีกาเรียบร้อย หลังจากผ่านไป 10 ปี
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักข่าวไทย รายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ช. มีการส่งมอบทองคำของนายสาธิต รังคสิริ ประมาณ 20,976 บาททองคำ มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ เพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจาก ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดของนายสาธิต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ข้อหาร่ำรวยผิดปกติ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
โดยมีมติว่า นายสาธิตซื้อทองคำจากบริษัทแห่งหนึ่ง รวม 15 รายการ ถือว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกติ และได้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร ดังนั้น เมื่อมีการฟ้องร้องจนขั้นตอนไปสู่ศาลฎีกา ศาลก็พิพากษาให้ทรัพย์สินนี้ตกเป็นของแผ่นดิน
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย