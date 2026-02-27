เสือ ดุสิต ลั่นยอมติดคุก ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้จับก้นแฟน - มิรา โต้เป็นคนพูด รับเมาจำไม่ค่อยได้

เสือ ดุสิต เปิดใจกลางโหนกระแส ท้ายอมติดคุกหากคู่กรณีไม่ได้จับก้นแฟน ขณะที่ มิรา โต้ไม่ได้เป็นคนบอก รับเมาจนจำรายละเอียดบางช่วงไม่ได้
จากกรณี เสือ ดุสิต หรือ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน พร้อมพวกก่อเหตุรุมทำร้ายชายวัย 53 ปี จนบาดเจ็บสาหัส โดยอ้างว่าไม่พอใจที่อีกฝ่ายลวนลาม มิรา สาวพริตตี้ ซึ่งเป็นหญิงคนสนิท โดยต่อมา เสือ ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวแล้วนั้น
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เสือ ดุสิต เปิดใจในรายการโหนกระแส ยอมรับว่า การรุมทำร้ายเป็นสิ่งที่ผิด ตนพร้อมรับโทษตามกฎหมาย แต่ยังยืนยันว่าต้นเหตุเกิดจากการที่เห็นคู่กรณีจับก้นแฟนสาวด้วยตาตัวเอง พร้อมท้าให้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐาน หากเปิดออกมาแล้วไม่พบการจับก้นจริง ตนยินดีถอนประกันตัวเองและเดินเข้าเรือนจำทันที เพื่อแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่พูด พร้อมย้ำว่าที่ออกมาพูดไม่ใช่เพื่อแก้ตัว แต่เพื่อพิสูจน์ว่าตนไม่ได้ทำร้ายคนโดยไม่มีเหตุผล
เปิดใจชีวิตรัก ยอมรับเจ้าชู้จริง อยากมีทั้งภรรยาหลวงและมิรา
อีกหนึ่งประเด็นที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คือเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว หลังมีโพสต์จากภรรยาตัวจริงออกมาแสดงความเสียใจ โดยเสือ ดุสิต ยอมรับตรง ๆ ว่าตนมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและใช้ชีวิตร่วมกันมา 9 ปี และตลอดเวลาที่ผ่านมา ตนเป็นคนเจ้าชู้ ภรรยาต้องอดทนกับพฤติกรรมนี้มาตลอด
เมื่อถูกถามว่าจะเลือกใครระหว่างภรรยาหลวงกับมิรา เจ้าตัวยอมรับว่าความคิดของตนเห็นแก่ตัว เพราะอยากมีทั้งสองคน โดยให้เหตุผลว่าภรรยาหลวงเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ลำบากและเป็นแม่ของลูก ขณะที่มิราเป็นคนที่อยู่เคียงข้างในวันที่เกิดปัญหา และตนไม่สามารถทอดทิ้งได้ พร้อมระบุว่าหากภรรยาจะฟ้องร้องหรือแยกทาง ก็พร้อมยอมรับผลที่ตามมาทั้งหมด
ยอมรับผิดเรื่องทำร้าย แต่ต้องการความจริง ปมโมโหมิราถูกลวนลาม
เสือ ดุสิต ยืนยันว่า ตนสำนึกผิดกับการใช้ความรุนแรง และพร้อมรับโทษตามกฎหมาย รวมถึงชดใช้เยียวยาผู้เสียหาย แต่ยืนยันว่าต้องการให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดถูกเปิดเผย โดยเฉพาะประเด็นการลวนลาม ซึ่งเป็นชนวนเหตุสำคัญของเหตุการณ์ในครั้งนี้
มิราเคลื่อนไหว โพสต์ชี้แจง ไม่ได้เป็นฝ่ายบอกเสือว่าโดนจับก้น
ขณะที่ มิรา แฟนสาวซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านโซเชียล โดยระบุว่า วันเกิดเหตุเธอเจอคู่กรณีโดยบังเอิญ เนื่องจากเคยรู้จักกันมาก่อน จึงมีการทักทายกันตามปกติ และยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเดินไปบอกเสือ ดุสิต ว่าถูกจับก้น แต่เป็นฝ่ายเสือที่เดินมาเห็นเหตุการณ์เอง
อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่าจำรายละเอียดบางช่วงไม่ชัดเจน เพราะมีการดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมขอโทษผู้เสียหาย ครอบครัวผู้เสียหาย ครอบครัวของเสือ และตัวเสือเอง ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และย้ำว่าต้องการให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
