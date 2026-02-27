บุฟเฟต์ชื่อดัง ปิดกิจการ 1 มี.ค. เปิดมา 9 ปี รีวิวดี 4.4 ดาว ก็ยังไม่รอด

ชาบู ชาบู ร้านบุฟเฟต์ชื่อดังย่านปทุมธานี ปิดกิจการหลังเปิดมา 9 ปี คนไม่เข้าใจ รีวิวดี 4.4 ดาวเฉลี่ย ทำไมต้องปิดกิจการด้วย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า ร้านชาบู ชาบู บุฟเฟต์ชื่อดังใน จ.ปทุมธานี ประกาศปิดกิจการในวันที่ 1 มีนาคม 2569 โดยประกาศผ่านไลน์ของทางร้าน ปิดตำนาน 9 ปีที่เปิดร้านมา
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบรีวิวของลูกค้า พบว่า ร้านดังกล่าวมีคนให้ดาวสูงมาก เฉลี่ยคือ 4.4 ดาว พร้อมคำชื่นชมที่จอดรถกว้าง บรรยากาศดี วัตถุดิบสด น้ำจิ้มอร่อย ราคาเป็นกันเอง ซึ่งทั้งหมดก็ไม่เข้าใจว่า รีวิวดี แต่ทำไมต้องปิดกิจการด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์