เกมแล้ว ! อาจารย์ต้น โอนเงินตัดกรรม หลอกดารา ไฮโซ กว่า 50 ล้าน - โยง ไฮโซ ต.

          ตำรวจกองปราบคุมตัว อาจารย์ต้น โอนเงินตัดกรรม ฝากขังศาลอาญาแล้ว หลังดารา ไฮโซ แจ้งความถูกหลอกสูญกว่า 50 ล้าน พบบประวัติเคยถูกจับคดีฉ้อโกงเมื่อ 4 ปีก่อน

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานว่า พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ควบคุมตัว นายชวิศร์ อายุ 48 ปี หรือ "อาจารย์ต้น" ผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฟอกเงิน ไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก ฝากขังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัว อ.ต้น เนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างเยอะ และพบผู้ต้องหาเคยมีประวัติถูกจับในคดีฉ้อโกงมาก่อนแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 โดยระหว่างที่ควบคุมตัวไปขึ้นรถ ผู้ต้องหาเพียงแต่ก้มหน้า ไม่พูดอะไร

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

          สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ เริ่มจากมีผู้เสียหายกลุ่มดารา นักแสดง ไฮโซ และนักธุรกิจ มาแจ้งความว่า ถูก "ไฮโซ ต." และ "อาจารย์ต้น" หลอกลงทุน หลอกทำพิธีตัดกรรม มูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า 50 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3

