หาม อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกส่ง รพ. ถูกหมากัดจนไข้ขึ้น-ชัก ไม่ยอมบอกใคร

หาม อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกมวยสากล ส่ง รพ. ด่วน ! หลังเจอไข้ขึ้น นอนชักอยู่ในบ้าน รับถูกสุนัขกัดมา 2 วัน แต่ไม่บอกใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อำนาจ รื่นเริง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เดลินิวส์ รายงานว่า วานนี้ (27 กุมภาพันธ์) เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา จ.ชลบุรี เข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่ง บริเวณหมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งว่ามีคนชักและไข้ขึ้นสูงภายในบ้าน โดยพบว่าผู้ป่วยคือ นายอำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกมวยสากล รุ่นฟลายเวต 112 ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) ซึ่งมีอาการหนาวสั่นมีไข้และมีแผลบริเวณหัวเข่า
จากการสอบถาม นายอำนาจเผยว่า ตนถูกสุนัขกัดเมื่อ 2 วันก่อน แต่ไม่ได้บอกใครเพราะกลัวคนที่บ้านเป็นห่วง จึงกลับมานอนพักฟื้นที่บ้าน แต่ต่อมามีอาการหนาวสั่น ไข้ขึ้น กระทั่งช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็มีอาการชักเกร็ง จนคนที่บ้านต้องโทร. แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
แม้จะอาการดีขึ้นแล้ว แต่ทางกู้ภัยได้รีบพาตัวนายอำนาจส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อ เนื่องจากมีไข้สูง อีกทั้งยังเป็นเคสสุนัขกัด ต้องได้รับการรักษา หากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อำนาจ รื่นเริง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อำนาจ รื่นเริง
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์