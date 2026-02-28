ยังไม่ได้คืน ! ศาลแพ่ง สั่งอายัดทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ห้ามโยกย้าย จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ศาลแพ่ง อนุญาตให้อายัดทรัพย์ ทนายตั้ม ษิทรา และพวก 74 ล้าน ห้ามโอน-โยกย้าย จนกว่าคดีจะถึงที่สุด คุ้มครองผลประโยชน์ หลังศาลมีคำสั่งให้คืน หรือชดใช้ผู้เสียหาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ
หลังจากมีกระแสข่าวว่า ศาลแพ่งยกคำร้องอัยการ ไม่ให้ริบทรัพย์ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ตกเป็นของแผ่นดิน จากคดีฉ้อโกง เจ๊อ้อย โดยระบุว่าไม่มีมูลมากพอ ยังฟังไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์ฉ้อโกงเป็นปกติธุระ ฟอกเงิน จึงสั่งให้คืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ ป.ป.ง.ยึดอายัดไว้นั้น
ล่าสุด (27 กุมภาพันธ์ 2569) ThaiPBS รายงานว่า ศาลแพ่ง มีคำสั่งอนุญาตให้อายัดทรัพย์สิน ของทนายตั้ม ษิทรา กับพวก ที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ไปคืนหรือชดใช้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยให้อายัดไว้ชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างพิจารณา
สืบเนื่องจาก นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการคดีพิเศษ 2 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเเพ่ง ขอให้คุ้มครองทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษะเป็นปกติธุระ เเละความผิดฐานฟอกเงิน
อีกทั้งยังเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีธนาคาร อันเป็นทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินชั่วคราว หากผู้ร้องอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปคืนหรือชดใช้คืนแก่ ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ก็เป็นการยากที่จะติดตามเอาคืนหรือไม่อาจเอาทรัพย์สินนั้นคืนมาได้
อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายได้อาศัยอำนาจตาม พรบ.ป้องกันและปราบปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 59 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 (1) และ มาตรา 260
จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน พร้อมดอกผลที่เกิดขึ้นของ ทนายตั้ม ษิทรา กับพวก ไว้ชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างพิจารณา
ดังนั้น ศาลแพ่ง จึงมีคำสั่งอนุญาตให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จนกว่าผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จะออกมา
โดยผลของคำสั่งอายัดของศาลเเพ่งจะมีกำหนดระยะเวลา 7 วัน เนื่องจากกฎหมายฟอกเงินให้นำ ป.วิแพ่งมาใช้ หากผู้ร้องคืออัยการมายื่นให้ศาลอายัดต่อก็จะอายัดได้ตลอด จนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
