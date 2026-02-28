HILIGHT
เตือนภัยคนแต่งบ้าน บูธงานแฟร์ดังเทลูกค้า ล่าสุดปิดหนี ติดต่อไม่ได้ ผู้เสียหายนับร้อย

          เตือนภัยคนแต่งบ้าน ลูกค้าแห่แฉบูธในงานแฟร์ดัง รับเงินแล้วไม่ส่งของ ล่าสุดปิดหนีหาย ติดต่อไม่ได้ ผู้เสียหายพุ่งนับร้อยราย

แฉบูธงานแฟร์ดังไม่ส่งของ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanaboon Wongphaka

          กลายเป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับคนที่กำลังแต่งบ้านและนิยมซื้อของตามงานแฟร์ชื่อดัง กรณีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Thanaboon Wongphaka โพสต์แจ้งเตือนถึงพฤติกรรมของบริษัทที่ออกบูธจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านรายหนึ่ง มีการรับเงินค่าสินค้าจากลูกค้าไปแล้ว แต่กลับไม่จัดส่งสินค้าตามกำหนด พร้อมทั้งไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ เบื้องต้นบูธดังกล่าวเคยออกงานตามแฟร์เกี่ยวกับบ้านหลายงาน และล่าสุดพบว่าได้ปิดบูธไปแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังเปิดอยู่ในงาน แต่กลับไม่มีพนักงานอยู่ประจำแล้ว

          เจ้าของโพสต์ยังเล่าประสบการณ์เพิ่มเติมว่า ในช่วงแรกทางบูธมีการให้ข้อมูลและพูดคุยอย่างน่าเชื่อถือ แต่เมื่อถึงกำหนดส่งสินค้ากลับมีการเลื่อนนัดมาแล้วหลายครั้ง รวมแล้วประมาณ 4–5 รอบ และเมื่อพยายามขอเงินคืน กลับได้รับคำตอบว่าไม่มีเงินคืนให้ อีกทั้งยังระบุด้วยว่า บูธดังกล่าวอ้างตัวเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของแบรนด์ดังอย่างถูกต้อง ทำให้ลูกค้าหลายรายตัดสินใจซื้อด้วยความมั่นใจ 

          อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว ก่อนที่ล่าสุดจะพบว่าบูธไม่มีพนักงานอยู่ และไม่สามารถติดต่อได้ จึงอยากเตือนให้ผู้ที่เคยซื้อสินค้าจากบูธดังกล่าวรีบตรวจสอบและพิจารณาแจ้งความเอาไว้ หากได้รับความเสียหาย

แฉบูธงานแฟร์ดังไม่ส่งของ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanaboon Wongphaka

          หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนระบุว่าตนเองเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกัน บางรายเล่าว่าเพิ่งถึงวันนัดติดตั้งสินค้า เช่น ซิงค์ล้างจาน แต่กลับไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้เลย ทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังมีการติดต่อผ่าน LINE โดยแอดมินตอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้บางส่วนตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานการคัดเลือกบูธในงานแฟร์ โดยมองว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอย่างสุจริตได้รับผลกระทบไปด้วย

          ขณะเดียวกัน มีข้อมูลว่าขณะนี้ผู้เสียหายได้มีการตั้งไลน์กลุ่มพูดคุยกัน และพบว่ามีจำนวนมากกว่าร้อยรายแล้ว และเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายมากกว่านี้ แต่อาจยังไม่รู้ตัวเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดส่งสินค้า ขณะนี้ผู้เสียหายหลายรายอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน เพื่อเตรียมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

