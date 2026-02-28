HILIGHT
เครื่องบินกองทัพโบเลิเวียตก พบกองธนบัตรเกลื่อนพื้น คนแห่เก็บชุลมุน วุ่นจนเจอแก๊สน้ำตา

          เครื่องบินกองทัพโบลิเวียตก หลังไถลออกจากรันเวย์ พบอยู่ระหว่างขนเงิน ทำเงินตกกระจายเกลื่อนพื้น ชาวบ้านแห่เก็บวุ่น ตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตาไล่ 

เครื่องบินขนเงินตก
ภาพจาก AIZAR RALDES / AFP

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์เดอะการ์เดี้ยน รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งของกองทัพโบลิเวียตก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ หลังลื่นไถลออกจากรันเวย์ของท่าอากาศยานนานาชาติเอล อัลโต้ ในเมืองลาปาซ โดยเครื่องบินพุ่งไปตามถนนทางหลวงก่อนจะหยุดลงในทุ่งนา เป็นผลให้มีรถยนต์ได้รับความเสียหายนับสิบคัน และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย 

          รายงานระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่น C-130 Hercules อยู่ระหว่างภารกิจขนส่งธนบัตรใหม่จากธนาคารกลาง ไปยังธนาคารอื่น ๆ หลังเกิดเหตุจึงเกิดความชุลมุนขึ้น จากธนบัตรจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นรอบจุดเกิดเหตุ 

          โดยมีคนแชร์คลิปของชาวบ้าน ที่แห่เข้าไปเก็บธนบัตรตามพื้น ขณะที่ตำรวจปราบจราจลต้องใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชน 
 
          ทั้งนี้ ปรากฏว่าซากเครื่องบิน ซากรถที่ได้รับควาเมสียหาย และศพที่เกลื่อนเต็มถนน ขณะที่หัวหน้าหน่วยดับเพลิง พาเวล โทวาร์ เปิดเผยว่ามีรถยนต์อย่างน้อย 15 คันที่เกี่ยวข้องกับอุบัตเหตุนี้ และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถดับไฟที่ลุกไหม้เครื่องบินได้แล้ว 

          อนึ่ง กระทรวงกลาโหมโบลิเวียยืนยันว่ามีเหตุการณ์เครื่องบินตกเกิดขึ้น แต่ไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ทางด้านหน่วยงานการบินและสนามบินของโบลิเวีย แถลงการณ์ว่าเครื่องบินลำดังกล่าว ออกเดินทางจากเมืองซานตาครูซ ทางตะวันออก และตกขณะลงจอดที่สนามบินในเมืองลาปาซ ซึ่งอยู่ระหว่างระงับการใช้งาน
  
          ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยข้อมูลว่า ขณะนี้ยังหาตัวลูกเรือ 2 ใน 6 คนที่อยู่บนเครื่องบินไม่พบ 

ดูคลิปที่นี่ คลิก

ขอบคุณข้อมูลจาก The Guardian


ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย