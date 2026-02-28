เปิดอีกมุม ดราม่า อ.สกล เดินลำพังจากหมอนทอง - บอย ท่าพระจันทร์ โพสต์ประโยคสั้น ๆ

เปิดเบื้องลึกดราม่า อ.สกล หิ้วของจากสนามลำพัง กู้ภัยแจงอีกมุมไม่ได้ปิดไฟไล่ ด้าน บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหวซึ้ง ถึงตำนานรถขนฝัน
ภาพจาก tiktok @ya130954
กลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ หลังมีภาพของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ อดีตโค้ชทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา เดินถือสัมภาระออกจากสนามช่วงกลางคืน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ท่ามกลางไฟสนามที่ถูกปิดลง และไม่มีเด็ก ๆ ตามไปส่งหรือช่วยถือของ จนถูกตีความว่าเป็นการ "ปิดไฟไล่" และปล่อยให้อาจารย์เดินจากไปอย่างโดดเดี่ยว สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับโค้ชผู้เคยสร้างทีมมา
ภาพจาก tiktok @ya130954
อย่างไรก็ตาม นายชำนาญ ฉัตรวิเชียร รองหัวหน้าหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ ออกมาชี้แจงว่า ความจริงแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำรถกระบะถึง 3 คันเข้าไปช่วยขนของ และมีทั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาพยายามช่วยถือสัมภาระ แต่ อ.สกล ปฏิเสธเองเพราะเป็นคนเกรงใจ พร้อมยืนยันว่าการปิดไฟสนามเป็นไปตามเวลาปกติหลังการฝึกซ้อม ไม่ใช่การไล่ออกจากพื้นที่แต่อย่างใด ขณะที่รถบัสเก่าของอาจารย์ยังมีการช่วยเข็นและนำไปเก็บไว้ที่หน่วยกู้ภัยด้วย
อีกโมเมนต์ที่ชวนใจหายคือเรื่องราวก่อนจะมี รถขนฝัน ซึ่งเป็นรถหกล้อที่ อ.สกลใช้พานักเรียนไปแข่งขันในช่วงเริ่มต้น ซึ่งเกิดจากที่ อ. สกล ขายรถของตนเองเพื่อช่วยเหลือเจ้าของรถหกล้อที่ต้องการนำเงินไปรักษาตัว ก่อนนำมาปรับปรุงใช้เป็นรถพานักเรียนไปทำการแข่งขันจนเป็นรถขนฝันในที่สุด
ขณะเดียวกัน บอย ท่าพระจันทร์ ผู้สนับสนุนทีมหมอนทองวิทยา ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่สะเทือนใจว่า "ผมรู้จักหมอนทอง จากรถขนฝัน"