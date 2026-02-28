หมอออ เปิดใจเคยถูกสอบจริยธรรม ย้ำรักในอาชีพหมอ แม้เครียดแต่ขอบคุณในทุกเหตุการณ์

หมอออ เปิดใจเคยถูกสอบจริยธรรม เหตุโพสต์ขายวิตามิน ย้ำไม่เจตนาใช้ความเป็นหมอขายของ ยอมรับผิดแต่โดยดี ลั่นไม่เคยคิดเลิกเป็นหมอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctor AU ออ , Woman expert
เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของสังคม เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมแพทย์ กับการขายอาหารเสริม ซึ่งแพทยสภาเดินหน้าจัดการจริงจัง
ล่าสุด (27 กุมภาพันธ์ 2569) โลกออนไลน์ก็ได้แชร์ต่อโพสต์ของ พญ.กรพินธุ์ รัตนสัจธรรม หรือ หมอออ สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งสตรีและการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งโพสต์ผ่านเพจ Doctor AU ออ , Woman expert เล่าเรื่องที่หมอออก็เคยโดนสอบสวนจริธรรมมาครั้งหนึ่งเช่นกัน และเปิดใจถึงความคิดในช่วงเวลานั้น
โดยระบุว่า "หมอเคยโดนสอบสวนจริยธรรมครั้งนึงค่ะ จากกรณี 'โพสต์ขายวิตามินตัวเอง' ในเพจนี้ เมื่อประมาณปีครึ่งที่ผ่านมา
ใจตอนนั้นคิดแค่ว่า ตั้งใจทำและเลือกเฟ้นวิตามินสารสกัดมาอย่างดี ถ้าไม่โพสต์ที่เพจนี้ ใครจะได้ประโยชน์ ได้รู้จักวิตามินที่ชั้นทำ !!
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctor AU ออ , Woman expert
ในสมองตอนนั้น ไม่รู้แม้กระทั่งว่า 'วิตามิน' ที่ทำ เรียกว่าเป็น 'อาหารเสริม' ด้วยเหรอ ? อินโนเซนส์มากกกก เด็กมากกกกกกก ใครจะคิดว่าบ้าเหรอ ใช่ค่ะ หมอไม่รู้จริง ๆ และก็ไม่มีความตั้งใจใช้ความเป็นหมอในการขาย ที่ใช้รูปตัวเองโพสต์ เพราะฉันก็หน้าตาโอเค ใช้รูปชั้นแหละ จะได้ไม่ต้องเปลืองเสียเงินจ้างใคร
ไม่เคยใช้รูปใส่เสื้อกาวน์ เสื้อสครับ หรือใช้ชื่อ พญ.กรพินธุ์ ในการโพสต์ขาย ตอนนั้นเปลี่ยนชื่อเพจด้วยซ้ำ เอาคำว่า Doctor ออก
แต่เมื่อได้รับจดหมาย สอบสวนจากแพทยสภา 2 ฉบับ ก็ชี้แจงไปตามที่พิมพ์ด้านบน และเมื่อรู้ว่าทำไม่ถูกต้องจริงตามกฏ (ชั้นเพิ่งรู้ !!) ก็ยอมรับผิด ไม่เคยโพสต์เกี่ยวกับวิตามินตัวเองที่เพจนี้อีก แพทยสภาก็ตักเตือน
แต่...ไม่เคยคิดเลิกเป็นหมอ เพราะรักอาชีพนี้มาก รักการผ่าตัด รักการได้ดูแลผู้คน และรู้ว่าการเป็นหมอออ มันสามารถสร้างคุณค่า ให้คน และโลกใบนี้ได้อีกมาก !!!
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctor AU ออ , Woman expert
โล่งงงงง ดีใจที่ได้เล่า และขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามา ที่ทำให้ ชั้นเป็นชั้นได้แบบนี้ ในวันนี้ แม้ว่าช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาตอนนู้นมันโคตรเครียด"
ทั้งนี้ ก็มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาชื่นชมในทัศนคติของหมอออ และส่งกำลังใจให้ รวมถึงบอกเลยว่าที่ผ่านมาได้รับความรู้ดี ๆ จากคุณหมอเยอะมาก