บีบหัวใจ เด็ก 13 ป่วยมะเร็ง เร่ร่อนลำพังก่อนถูกรถชน ไร้แม่ - พ่อไม่ไยดี กลัวเมียใหม่ด่า

          บีบหัวใจ เด็กเร่ร่อนป่วยมะเร็ง ถูกรถชนอาการหนัก พบแม่เสีย พ่อมีเมียใหม่ ไม่ไยดีลูกชาย ไม่รับไปอยู่กับทะเลาะเมียใหม่ ล่าสุดหน่วยงานเข้าช่วยแล้ว

เด็ก 13 ป่วยมะเร็ง เร่ร่อนลำพัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตัวเล็ก พิทักษ์ชีพ

          เป็นกรณีสะเทือนใจที่อยู่ในความสนใจของสังคมขณะนี้ กับกรณีของเด็กชายถูกรถชน มีการประกาศหาญาติก่อนพบว่าแม่เสียไปแล้ว ส่วนพ่อไม่ยอมมารับเพราะกลัวทะเลาะกับเมียใหม่ แถมชีวิตเด็กชายสุดลำบาก แม้แต่ไฟยังไม่มีใช้ ต้องมาทำงานหาเงินเอง 

          เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากเฟซบุ๊ก ตัวเล็ก พิทักษ์ชีพ ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งสรุปเหตุการณ์ให้ฟังว่า เด็กชายคนนี้ถูกรถชนหน้าโรงพยาบาลมหาราช เมื่อประมาณ 2-3 วันก่อน จากนั้นมีพี่คนหนึ่งทักมาให้ตนช่วยประกาศตามหาญาติ 

เด็ก 13 ป่วยมะเร็ง เร่ร่อนลำพัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตัวเล็ก พิทักษ์ชีพ

          - ทราบว่าก่อนถูกรถชน น้องมานอนแถวบันไดและหน้าห้องต่าง ๆ เดินเร่ขายของในโรงพยาบาล ไม่มีใครเคยเจอญาติ 
 
          - หลังประกาศตามหาญาติได้ไม่นาน ก็ทราบว่าทางบ้านน้องลำบากมาก แม้แต่ไฟยังไม่มี 
 
          - คุณแม่น้องเสียชีวิตแล้ว ส่วนคุณพ่ออยู่กับภรรยาใหม่ ขณะที่ญาติก็ลำบากไม่สามารถเดินทางมาหาน้องที่โรงพยาบาลได้ 

เด็ก 13 ป่วยมะเร็ง เร่ร่อนลำพัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตัวเล็ก พิทักษ์ชีพ

          - ตนตามหาพ่อเด็กจนรู้ที่อยู่ แต่เมื่อไปก็พบว่าไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้น แต่มีคนโทร. หาได้ ตนพูดคุยกับพ่อเด็ก พบว่าพ่อไม่เอาเด็กเลย ปฏิเสธทุกอย่าง ไม่สนใจไยดี และยังกลัวภรรยาใหม่บ่น ด่า

          - พ่อเด็กบังคับให้ตนลบโพสต์ เพราะไม่อยากทะเลาะกับภรรยาใหม่ ส่วนลูกในไส้กลับบอกว่าปล่อยไปเถอะ เดี๋ยวก็หาย ให้ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล 

          - แม้จะแจ้งแล้วว่าทางโรงพยาบาลต้องการให้มีผู้ปกครองไป พ่อก็ปฏิเสธทุกอย่างเพราะกลัวภรรยาใหม่จะด่า 

เด็ก 13 ป่วยมะเร็ง เร่ร่อนลำพัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่กับ ประสงค์ จันทร์หยู

          - ต่อมาพบป้าของเด็ก ป้ารับดูแลเด็กต่อ 

          - สอบถามเด็กชาย พบว่าเคยโทร. ไปขอเงินจากพ่อ แต่พ่อปฏิเสธและบล็อกเบอร์ไป และเมื่อก่อนเคยโดนพ่อทำร้าย ซึ่งพ่อก็ยอมรับว่าทำจริง แต่อ้างว่าแค่หยอก 

          - ตนสงสัยว่าเด็กจำฝังใจ ต้องมีอะไรเยอะกว่านี้ไหม 
 
          - นอกจากนี้ยังทราบว่า เด็กชายเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

          - หลังจากน้องออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านญาติ พบว่าเกิดชักกะทันหัน จึงนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลท่าศาลาและอยู่ในความดูแลของแพทย์ 

เด็ก 13 ป่วยมะเร็ง เร่ร่อนลำพัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่กับ ประสงค์ จันทร์หยู

          ทั้งนี้ หลังจากเรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคม พบว่ามีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือเด็กชายดแล้ว โดยเฟซบุ๊ก ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายประสงค์  จันทร์หยู นายอำเภอท่าศาลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทน พมจ. ปลัดอำเภอท่าศาลา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าศาลา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าศาลา ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายวัย 13 ปี แล้ว รวมถึงลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของเด็ก พบว่ามีฐานะลำบาก ไม่มีน้ำและไฟใช้ ทางนายอำเภอท่าศาลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบเครื่องนอน ถุงยังชีพ และเงินสดจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าให้แล้ว 


บีบหัวใจ เด็ก 13 ป่วยมะเร็ง เร่ร่อนลำพังก่อนถูกรถชน ไร้แม่ - พ่อไม่ไยดี กลัวเมียใหม่ด่า อัปเดตล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:02:04 1,006 อ่าน
