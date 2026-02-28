HILIGHT
กระหึ่ม ! ไทย ขึ้นแท่น 1 ใน 20 ประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก 2026 เผยจุดเด่นไหนที่ดึงดูดใจผู้คน

         ไทยผงาดคว้าอันดับ 18 ประเทศน่าอยู่อาศัยที่สุดในโลกปี 2569 จาก Architectural Digest ถูกยอมรับในด้านดีไซน์ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

ไทยติด Top 20 ประเทศน่าอยู่
ภาพจาก jaturonoofer / Shutterstock.com

         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 Architectural Digest สื่อด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบระดับนานาชาติ จัดให้ ประเทศไทย ติด 1 ใน 20 ประเทศน่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก ประจำปี 2026 โดยอยู่ในลำดับที่ 18 จากทั้งหมด 20 ประเทศที่ได้รับการคัดเลือก 

         ปัจจัยสำคัญของการติดอันดับประเทศที่น่าอยู่อาศัยไม่ได้พิจารณาเพียงตัวเลขเศรษฐกิจหรืออำนาจทางทหาร แต่รวมถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น การวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจัดอันดับครั้งนี้อ้างอิงข้อมูลจากหลายแหล่งสำคัญ ทั้ง U.S. News & World Report, Astons, Global Citizen Solutions และ World Population Review เพื่อสะท้อนภาพรวมด้านคุณภาพชีวิตและศักยภาพด้านการออกแบบอย่างรอบด้าน

เปิดเหตุผลที่ ประเทศไทย ติดท็อปอันดับ 18 ประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก


         ประเทศไทยมีจุดเด่นสำคัญคือค่าครองชีพที่อยู่ในระดับไม่สูง เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในยุโรปตะวันตก ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของกลุ่ม Digital Nomads หรือคนทำงานอิสระจากทั่วโลก ที่สามารถทำงานทางไกลและเลือกใช้ชีวิตในประเทศที่มีความคุ้มค่าและคุณภาพชีวิตที่ดี

         นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่โดดเด่น โดยเฉพาะวัดพุทธที่มีความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควบคู่ไปกับงานออกแบบร่วมสมัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมี Thailand Creative & Design Center หรือ TCDC ในกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางสำคัญในการพัฒนาวงการออกแบบของประเทศ

         ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครยังได้รับการยกย่องให้เป็น เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ของยูเนสโก และเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ASA Architect Expo, STYLE Bangkok และ Bangkok Design Week ซึ่งดึงดูดนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก สะท้อนบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางด้านการออกแบบในภูมิภาคเอเชีย

ไทยติด Top 20 ประเทศน่าอยู่

เปิดรายชื่อ 20 ประเทศน่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก ปี 2026


         ประกอบด้วย 1. สวิตเซอร์แลนด์, 2. ญี่ปุ่น, 3. สหรัฐอเมริกา, 4.ออสเตรเลีย, 5.สวีเดน, 6.เยอรมนี, 7.สหราชอาณาจักร, 8. นิวซีแลนด์, 9. เดนมาร์ก, 10. ฝรั่งเศส 

         11. เนเธอร์แลนด์, 12. สิงคโปร์, 13. อิตาลี, 14. เกาหลีใต้, 15. ฟินแลนด์, 16. ไอซ์แลนด์, 17. ลักเซมเบิร์ก, 18. ไทย, 19. บราซิล, 20.เม็กซิโก 


ขอบคุณข้อมูลจาก

