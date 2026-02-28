เคยเห็นไหม คิมจูแอ ลูกสาว คิมจองอึน ถูกจับตาว่าที่ผู้สืบทอดอำนาจ ล่าสุดมีภาพซ้อมยิงไรเฟิล โชว์ความสามารถ บ่งชี้กำลังฝึกฝนในฐานะทายาทตัวจริง
ภาพจาก STR / KCNA VIA KNS / AFP
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ The Japan Times รายงานว่า เกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพหายาก โชว์โมเมนต์ขณะที่ คิมจูแอ (Kim Ju Ae) ลูกสาวของ คิมจองอึน (Kim Jong Un) ผู้นำเกาหลีเหนือ กำลังยิงปืนไรเฟิลในสนามยิงปืน ท่ามกลางการจับตาที่ทั่วโลกตั้งข้อสงสัยว่า เด็กหญิงคนนี้กำลังถูกผลักดันขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปของบิดาหรือไม่
โดยระยะหลังมานี้ พบว่า คิมจูแอ มักปรากฏตัวในกิจกรรมสำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเดินสวนสนามของกองทัพในสัปดาห์นี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อปิดฉากการประชุมสมัชชาพรรคของเกาหลีเหนือ
สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) สื่อทางการเกาหลีเหนือ เผยแพร่ภาพบุตรสาววัยรุ่นของคิมจองอึน ที่กำลังยิงปืนไรเฟิล ณ สนามฝึกยิงกลางแจ้ง โดยเธอก้มมองผ่านกล้องเล็ง พร้อมนิ้วแตะไกปืน มีควันพวยพุ่งจากลำกล้อง ขณะที่ชุดแต่งกายของเธอดูคล้ายกับชุดของคิมจองอึนที่มักสวมใส่ในกิจกรรมสำคัญทางการเมือง เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความชอบธรรม
ภาพจาก STR / KCNA VIA KNS / AFP
อนึ่ง หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ระบุเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ว่าเกาเหลีเหนือดูเหมือนจะเริ่มต้นกระบวนการในการกำหนดให้คิมจูแอ เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากคิมจองอึนแล้ว
ขณะที่ หยางมูจิน อดีตอธิบการบดีของมหาวิทยาลัยเกาหลีเหนือศึกษาในกรุงโซล ชี้ว่า ภาพที่เน้นย้ำถึงความสามารถในการจัดการและใช้อาวุธปืนของเด็กสาว บ่งชี้ว่าเธอกำลังได้รับการฝึกฝนในฐานะผู้สืบทอดอำนาจอย่างแท้จริง
ขอบคุณข้อมูลจาก The Japan Times