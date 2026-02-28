HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เคยเห็นไหม คิมจูแอ ลูกสาวผู้นำเผด็จการ โชว์ยิงไรเฟิล ย้ำภาพว่าที่ผู้สืบทอดอำนาจ

          เคยเห็นไหม คิมจูแอ ลูกสาว คิมจองอึน ถูกจับตาว่าที่ผู้สืบทอดอำนาจ ล่าสุดมีภาพซ้อมยิงไรเฟิล โชว์ความสามารถ บ่งชี้กำลังฝึกฝนในฐานะทายาทตัวจริง 

คิมจูแอ ลูกสาว คิมจองอึน
ภาพจาก STR / KCNA VIA KNS / AFP

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ The Japan Times รายงานว่า เกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพหายาก โชว์โมเมนต์ขณะที่ คิมจูแอ (Kim Ju Ae) ลูกสาวของ คิมจองอึน (Kim Jong Un) ผู้นำเกาหลีเหนือ กำลังยิงปืนไรเฟิลในสนามยิงปืน ท่ามกลางการจับตาที่ทั่วโลกตั้งข้อสงสัยว่า เด็กหญิงคนนี้กำลังถูกผลักดันขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปของบิดาหรือไม่  

          โดยระยะหลังมานี้ พบว่า คิมจูแอ มักปรากฏตัวในกิจกรรมสำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเดินสวนสนามของกองทัพในสัปดาห์นี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อปิดฉากการประชุมสมัชชาพรรคของเกาหลีเหนือ 
  
          สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) สื่อทางการเกาหลีเหนือ เผยแพร่ภาพบุตรสาววัยรุ่นของคิมจองอึน ที่กำลังยิงปืนไรเฟิล ณ สนามฝึกยิงกลางแจ้ง โดยเธอก้มมองผ่านกล้องเล็ง พร้อมนิ้วแตะไกปืน มีควันพวยพุ่งจากลำกล้อง ขณะที่ชุดแต่งกายของเธอดูคล้ายกับชุดของคิมจองอึนที่มักสวมใส่ในกิจกรรมสำคัญทางการเมือง เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความชอบธรรม 

คิมจูแอ ลูกสาว คิมจองอึน
ภาพจาก STR / KCNA VIA KNS / AFP

          อนึ่ง หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ระบุเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ว่าเกาเหลีเหนือดูเหมือนจะเริ่มต้นกระบวนการในการกำหนดให้คิมจูแอ เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากคิมจองอึนแล้ว 
 
          ขณะที่ หยางมูจิน อดีตอธิบการบดีของมหาวิทยาลัยเกาหลีเหนือศึกษาในกรุงโซล ชี้ว่า ภาพที่เน้นย้ำถึงความสามารถในการจัดการและใช้อาวุธปืนของเด็กสาว บ่งชี้ว่าเธอกำลังได้รับการฝึกฝนในฐานะผู้สืบทอดอำนาจอย่างแท้จริง 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก The Japan Times

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เคยเห็นไหม คิมจูแอ ลูกสาวผู้นำเผด็จการ โชว์ยิงไรเฟิล ย้ำภาพว่าที่ผู้สืบทอดอำนาจ โพสต์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:06:38
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 วันมาฆบูชา ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 เสือ ดุสิต
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย