ซีเค เจิง ตอบให้ ไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท ลั่นไม่ได้ขอไป คนแห่เมนต์เสียงแตก
          ไปงานแต่ง ต้องใส่ซองกี่บาท ? สังคมถกสนั่น ซีเค เจิง ตอบชัด ไม่ใส่ ไม่เก็ต หลายคนฟังเห็นผลแล้วมองต่าง แต่หลายคนชี้ ตรงใจสุด ๆ

ซีเค เจิง ตอบให้ ไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CK Cheong, CPA

          เป็นหนึ่งในคำถามที่สังคมสงสัย ว่าไปงานแต่ง ต้องใส่ซองกี่บาท ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะหาคำตอบที่ถูกต้อง รวมถึงบางคนก็แอบคาใจ จำเป็นต้องใส่หรือไม่ ยิ่งหากเป็นงานที่เจ้าภาพแจ้งว่าไม่มีจัดเลี้ยง ยังต้องใส่อยู่ไหม 
          
          ขณะที่ล่าสุด (27 กุมภาพันธ์ 2569) ซีเค เจิง CEO ของ Fastwork แพลตฟอร์มหางานสำหรับฟรีแลนซ์ ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ชาวเน็ตรู้จักกันเป็นอย่างดี ได้ออกมาตอบคำถามถึงจำนวนเงินที่ ซีเค เจิง ต้องใส่ซอง เวลาไปงานแต่ง ผ่านทางเพจ CK Cheong, CPA  
          
          โดย ซีเค เจิง ตอบว่า "ผมไม่เคยใส่ซองเลยครับ"

ซีเค เจิง ตอบให้ ไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CK Cheong, CPA
          
          ก่อนจะอธิบายว่า ตอนแรกที่ตนไม่ใส่ซอง เป็นเพราะตนไม่รู้ ตนมาจากอเมริกาซองไม่มีธรรมเนียมการใส่ซองกัน หลัง ๆ ถึงค่อยรู้ว่ามันต้องใส่ซอง แต่ตนก็ไม่ได้ใส่ เพราะตนก็ไม่เก็ตอยู่ดี 
          
ซีเค เจิง ตอบให้ ไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CK Cheong, CPA

          "ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเลี้ยงกระเพาะปลาผมก็...ผมไม่ไปก็ได้ ผมเอาเวลาไปทำงานดีกว่า"
          
          ฉะนั้นสรุปคือ ส่วนตัว ซีเค เจิง เลือกที่จะไม่ใส่ซองเลย ถ้าคาดหวังว่าเชิญตนไปเพราะเห็นว่ามีเงิน น่าจะใส่ซองเยอะ ก็ไม่ต้องเชิญ ซองตนจดไว้ได้เลยว่า 0 บาท ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าตนงก แต่ตนมองเป็น Culture shock 

ซีเค เจิง ตอบให้ ไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CK Cheong, CPA
          
          "ผมแค่รู้สึกว่า คุณเชิญผมมา ผมไม่ได้ขอมา ทำไมผมต้องใส่ด้วยว่ะ ?" 
          
          ทั้งนี้ ซีเค เจิง ยังโพสต์ข้อความไว้ด้วยว่า "จะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่ผิดนะครับ ผมไม่ได้เป็นตำรวจสังคม แต่ผมขอบอกเลยว่า เป็นความเห็นส่วนตัว ไม่ได้ให้คนมาทำตาม ผมแค่ตอบคำถามว่าคิดอย่างไรในวัฒนธรรมนี้ ซีเครักทุกคน..ไม่ดราม่ากันนะครับบ"
          
          อย่างไรก็ตาม ในส่วนคอมเมนต์ยังคงถกกันสนั่น ทั้งมองในแง่วัฒนธรรมซึ่งการใส่ซองนี้ก็มีทำกันในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ใช่แค่ที่ไทย แต่หลาย ๆ ประเทศฝั่งอเมริกาและยุโรปอาจจะไม่มี บางคนมองว่าการใส่ซองนี้เป็นเหมือนการแสดงน้ำใจ ไม่ได้บังคับกัน เหมือนความหวังดีที่อยากจะให้ของขวัญหรือช่วยค่าใช้จ่ายเท่านั้น 
          
          ขณะที่บางคนสวนกลับว่า ถ้าอยู่ไทยไม่ใส่ซองเพราะ Culture shock  การให้ทิปที่อเมริกาก็เป็นเหมือน Culture shock สำหรับคนไทยเช่นกัน แถมในยุคนี้ยังต้องให้เกิน 20% ด้วย ไม่เช่นนั้นอาจถูกมองแรง
          
          ทั้งนี้ มีคนอีกไม่น้อยที่มีแนวคิดเช่นเดียวกัน ไม่เก็ตกับวัฒนธรรมการใส่ซอง และก็เห็นด้วยกับสิ่งคำพูดของซีเค

ซีเค เจิง ตอบให้ ไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท

ซีเค เจิง ตอบให้ ไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท

ซีเค เจิง ตอบให้ ไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท

ซีเค เจิง ตอบให้ ไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท

ซีเค เจิง ตอบให้ ไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท


โพสต์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:14:54
