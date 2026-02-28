สรุปสถานการณ์เดือด อิสราเอล-สหรัฐฯ-อิหร่าน ถล่มเดือดหลายพื้นที่ตะวันออกกลาง

สรุปสถานการณ์เดือด ตะวันออกกลาง อิสราเอล-สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่าน ทางกลางความตึงเครียด อิหร่านยิงขีปนาวุธโต้ ใส่ฐานทัพสหรัฐฯ ในหลายประเทศ
ภาพจาก - / VARIOUS SOURCES / AFP
ทวีความตึงเครียดขึ้นมาอีกระลอกสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเตหะราน ของอิหร่าน ในวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2569) ท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ขณะที่กระทรวงต่างประเทศของไทย ประกาศแจ้งเตือนในไทยในตะวันออกกลาง ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในอิหร่านและอิสราเอล เร่งเดินทางออกจากพื้นที่ หรือไปยังสถานที่หลบภัยโดยเร็วนั้น
ด้านเว็บไซต์ เดอะการ์เดี้ยน มีรายงานสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถไล่เลียงได้ดังนี้
- เช้าวันเสาร์ (28 กุมภาพันธ์) สหรัฐฯ และอิสราเอล เปิดฉากโจมตีอิหร่านหลายครั้ง
- กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) เอาคืน โดยอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธ (มิสไซล์) ใส่ฐานทัพสหรัฐฯ ในพื้นที่อ่าวอาหรับ ทั้งบาห์เรน คูเวต กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- มีรายงานเสียงระเบิดดังขึ้นในหลายเมือง และยืนยันพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากเศษขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงสกัดกั้น ขณะที่กระทรวงกลาโหมกาตาร์ ยืนยันว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีหลายครั้งต่อประเทศ
- เสียงระเบิดสั่นสะเทือนกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน โดยประชาชนเห็นควันลอยขึ้นจากบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี
- อิหร่านระดมยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลหลายระลอก โดยมีรายงานเสียงระเบิดบนท้องฟ้าเหยือกรุงเซรูซาเล็ม ซึ่งกองทัพอิสราเอล แจ้งว่าระบบป้องกันภัยทางอาการได้ตอบสนองเพื่อสกัดกั้นฝูงขีปนาวุธที่ยิงมาจากอิหร่าน
- ทางการอิสราเอลเผยกับสื่อว่า ผู้นำระดับสูงของกองทัพและรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งรวมถึง อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และ ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน คือเป้าหมายของการโจมตี
- เชื่อว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านไม่ได้อยู่ในกรุงเตหะราน แต่ถูกพาไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว ขณะที่สื่อของอิหร่านเผยว่า ประธานาธิบดียังปลอดภัย
ภาพจาก MAHMUD HAMS / AFP
- โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศได้เริ่มต้น "ปฏิบัติการรบครั้งใหญ่" ในอิหร่านแล้ว พร้อมสาบานว่าปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่และต่อเนื่อง จะบดขยี้กองทัพอิหร่าน จำกัดโครงการนิวเคลียร์ และนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่รัฐบาลอิหร่าน
- โดยอ้างว่าเป้าหมายของสหรัฐฯ คือการปกป้องประชาชนอเมริกันจากภัยคุกคามอย่างเร่งด่วนของรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เลวร้าย และแย่มาก ๆ
- เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดภัยคุกคามที่มีอยู่
- อนึ่ง การเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน จบลงอย่างไร้ข้อสรุปในวันศุกร์ (27 กุมภาพันธ์) โดยคาดว่าจะมีการหารือเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ได้กล่าวไว้ว่าเขาไม่แฮปปี้ในความคืบหน้าของการเจรจา
ความเคลื่อนไหวฝั่งไทยต่อสถานการณ์
กระทรวงต่างประเทศของไทย ประกาศแจ้งเตือนในไทยในตะวันออกกลาง ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าว โดยเฉพาะในอิหร่านและอิสราเอล เร่งเดินทางออกจากพื้นที่ ในขณะที่สายการบินพานิชย์ยังเปิดให้บริการอยู่ หรือไปยังสถานที่หลบภัยที่ป้องกันการโจมตีโดยขีปนาวุธได้โดยเร็ว รวมถึงขอให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นยิ่งยวด พิจารณาการตัดสินใจเดินทางไปยัง พื้นที่ดังกล่าวอย่างรอบคอบ
3 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ของไทย ประกาศหยุดขายชั่วคราว
เนื่องจากสถานการณ์ความขับแย้งและการเริ่มเปิดฉากโจมจีระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ส่งผลให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง และช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ตลาดซื้อ-ขายทองคำต่างประเทศปิดทำการ ทำให้ไม่มีราคาอ้างอิงที่ชัดเจน ทำให้ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ในประเทศ ประกาศปิดการซื้อ-ขายทองคำ บางช่องทางชั่วคราว ดังนี้
- ฮั่วเซ่งเฮง งดให้บริการระบบซื้อ-ขายออนไลน์ และทองคำแท่งทุกชนิดเป็นการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569
- แม่ทองสุก (MTS GOLD) ปิดทำการขายทองคำแท่ง เฉพาะช่องทางหน้าสาขาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 สําหรับบริการรับซื้อทองคำา ขายฝากและไถ่ถอนทองคำ ยังคงเปิดบริการตามปกติ
- YLG Group งดให้บริการระบบซื้อ-ขายออนไลน์ และทองคำแท่งทุกชนิดเป็นการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป
ขอบคุณข้อมูลจาก The Guargian, Aljazeera, กระทรวงการต่างประเทศ , HSHsocial ฮั่วเซ่งเฮง, ห้างทองแม่ทองสุก, YLG Group