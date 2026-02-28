HILIGHT
สรุปสถานการณ์เดือด อิสราเอล-สหรัฐฯ-อิหร่าน ถล่มเดือดหลายพื้นที่ตะวันออกกลาง
          สรุปสถานการณ์เดือด ตะวันออกกลาง อิสราเอล-สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่าน ทางกลางความตึงเครียด อิหร่านยิงขีปนาวุธโต้ ใส่ฐานทัพสหรัฐฯ ในหลายประเทศ

ภาพจาก - / VARIOUS SOURCES / AFP
ภาพจาก - / VARIOUS SOURCES / AFP

          ทวีความตึงเครียดขึ้นมาอีกระลอกสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเตหะราน ของอิหร่าน ในวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2569) ท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ขณะที่กระทรวงต่างประเทศของไทย ประกาศแจ้งเตือนในไทยในตะวันออกกลาง ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในอิหร่านและอิสราเอล เร่งเดินทางออกจากพื้นที่ หรือไปยังสถานที่หลบภัยโดยเร็วนั้น
          
          ด้านเว็บไซต์ เดอะการ์เดี้ยน มีรายงานสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถไล่เลียงได้ดังนี้ 
          
          - เช้าวันเสาร์ (28 กุมภาพันธ์) สหรัฐฯ และอิสราเอล เปิดฉากโจมตีอิหร่านหลายครั้ง
          
          - กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) เอาคืน โดยอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธ (มิสไซล์) ใส่ฐานทัพสหรัฐฯ ในพื้นที่อ่าวอาหรับ ทั้งบาห์เรน คูเวต กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
          
          - มีรายงานเสียงระเบิดดังขึ้นในหลายเมือง และยืนยันพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากเศษขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงสกัดกั้น ขณะที่กระทรวงกลาโหมกาตาร์ ยืนยันว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีหลายครั้งต่อประเทศ
          
          - เสียงระเบิดสั่นสะเทือนกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน โดยประชาชนเห็นควันลอยขึ้นจากบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี 
          
          - อิหร่านระดมยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลหลายระลอก โดยมีรายงานเสียงระเบิดบนท้องฟ้าเหยือกรุงเซรูซาเล็ม ซึ่งกองทัพอิสราเอล แจ้งว่าระบบป้องกันภัยทางอาการได้ตอบสนองเพื่อสกัดกั้นฝูงขีปนาวุธที่ยิงมาจากอิหร่าน 
          
          - ทางการอิสราเอลเผยกับสื่อว่า ผู้นำระดับสูงของกองทัพและรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งรวมถึง อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และ ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน คือเป้าหมายของการโจมตี 
          
          - เชื่อว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านไม่ได้อยู่ในกรุงเตหะราน แต่ถูกพาไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว ขณะที่สื่อของอิหร่านเผยว่า ประธานาธิบดียังปลอดภัย 

ภาพจาก MAHMUD HAMS / AFP
ภาพจาก MAHMUD HAMS / AFP
          
          - โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศได้เริ่มต้น "ปฏิบัติการรบครั้งใหญ่" ในอิหร่านแล้ว พร้อมสาบานว่าปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่และต่อเนื่อง จะบดขยี้กองทัพอิหร่าน จำกัดโครงการนิวเคลียร์ และนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่รัฐบาลอิหร่าน 
          
          - โดยอ้างว่าเป้าหมายของสหรัฐฯ คือการปกป้องประชาชนอเมริกันจากภัยคุกคามอย่างเร่งด่วนของรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เลวร้าย และแย่มาก ๆ
          
          - เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดภัยคุกคามที่มีอยู่
          
          - อนึ่ง การเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน จบลงอย่างไร้ข้อสรุปในวันศุกร์ (27 กุมภาพันธ์) โดยคาดว่าจะมีการหารือเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ได้กล่าวไว้ว่าเขาไม่แฮปปี้ในความคืบหน้าของการเจรจา 

ความเคลื่อนไหวฝั่งไทยต่อสถานการณ์ 

          
          กระทรวงต่างประเทศของไทย ประกาศแจ้งเตือนในไทยในตะวันออกกลาง ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าว โดยเฉพาะในอิหร่านและอิสราเอล เร่งเดินทางออกจากพื้นที่ ในขณะที่สายการบินพานิชย์ยังเปิดให้บริการอยู่ หรือไปยังสถานที่หลบภัยที่ป้องกันการโจมตีโดยขีปนาวุธได้โดยเร็ว รวมถึงขอให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นยิ่งยวด พิจารณาการตัดสินใจเดินทางไปยัง พื้นที่ดังกล่าวอย่างรอบคอบ 

3 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ของไทย ประกาศหยุดขายชั่วคราว

สหรัฐฯ อิสราเอล ถล่มอิหร่าน

          เนื่องจากสถานการณ์ความขับแย้งและการเริ่มเปิดฉากโจมจีระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ส่งผลให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง และช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ตลาดซื้อ-ขายทองคำต่างประเทศปิดทำการ ทำให้ไม่มีราคาอ้างอิงที่ชัดเจน ทำให้ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ในประเทศ ประกาศปิดการซื้อ-ขายทองคำ บางช่องทางชั่วคราว ดังนี้ 
          
          - ฮั่วเซ่งเฮง งดให้บริการระบบซื้อ-ขายออนไลน์ และทองคำแท่งทุกชนิดเป็นการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569
          
          - แม่ทองสุก (MTS GOLD) ปิดทำการขายทองคำแท่ง เฉพาะช่องทางหน้าสาขาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 สําหรับบริการรับซื้อทองคำา ขายฝากและไถ่ถอนทองคำ ยังคงเปิดบริการตามปกติ
          
          - YLG Group งดให้บริการระบบซื้อ-ขายออนไลน์ และทองคำแท่งทุกชนิดเป็นการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป


สรุปสถานการณ์เดือด อิสราเอล-สหรัฐฯ-อิหร่าน ถล่มเดือดหลายพื้นที่ตะวันออกกลาง อัปเดตล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:33:28
