เศรษฐีเฉลย ทุ่มเงินซื้อไม้ท่อนเดียว ราคา 2 ล้าน เอาไปทำอะไร แม้เหลือน้อยแต่ล้ำค่า

พ่อค้าอาหรับ ทุ่มเงิน 2.4 ล้านบาท ซื้อไม้กฤษณาเพียงท่อนเดียว แม้สุดท้ายสกัดได้เพียง 300 กรัมแต่ล้ำค่าสุด ๆ ที่แท้คือวัตถุดิบที่แบรนด์น้ำหอมหรูขาดไม่ได้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Sinchew เปิดเผยคลิปไวรัล เมื่อพ่อค้าชาวอาหรับรายหนึ่งยอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อซื้อ "ท่อนไม้" หนึ่งชิ้น ในราคากว่า 2 ล้านบาท โดยสุดท้ายก็เพื่อนำไปสกัดน้ำมันซึ่งจะได้ปริมาณเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้น
จากคลิปเผยให้เห็นภาพท่อนไม้สีน้ำตาลเข้มขนาดใหญ่ ถูกวางจัดโชว์ไว้อย่างหรูหรา ดูมีมูลค่าสูง พร้อมข้อความระบุว่าท้อนไม้นี้คือ "ไม้กฤษณาจากมาเลเซีย" ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบชั้นยอดในวงการน้ำหอมระดับไฮเอนด์
พ่อค้ารายนี้ยอมจ่ายสูงถึง 310,000 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 2.4 ล้านบาทไทย) เพื่อซื้อไม้กฤษณาดิบคุณภาพสูง โดยเขายืนยันว่าไม้กฤษณาจากมาเลเซีย คือหนึ่งในไม้กฤษณาที่มีราคาแพงที่สุดและมีเกรดสูงสุดในโลก เพราะมีกลิ่นหอมเข้มข้น ติดทนนาน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ดี แม้จะเห็นว่าท่อนไม้นั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีราคาสูงกว่า 2 ล้านบาท แต่สุดท้ายแล้วมันสามารถสกัดออกมาเป็นน้ำมันกฤษณา ได้เพียงประมาณ 300 กรัมเท่านั้น โดยกระบวนการผลิตต้องใช้การต้มและกลั่นเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน เพื่อให้ได้น้ำมันหอมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตน้ำหอมระดับลักชัวรี
เรื่องที่ชวนว้าวยิ่งกว่านั้น เพราะแม้จะสกัดได้ปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่น้ำมันกฤษณาบริสุทธิ์เหล่านี้กลับมีมูลค่าสูงมาก โดยเฉพาะในตลาดตะวันออกกลาง ที่นิยมนำไปใช้เป็นส่วนผสมหลักในน้ำหอมแบรนด์หรู ซึ่งราคาขายต่อนั้นยิ่งสูงกว่ามูลค่าของไม้ดิบเยอะมาก ทำให้ไม้กฤษณาถูกขนานนามว่าเป็น "ทองคำสีดำ" ก็ว่าได้
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีชาวเน็ตจำนวนมากเซอร์ไพรส์กับมูลค่าของไม้ชนิดนี้ ขณะที่หลายคนมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาจะสูงลิ่ว เพราะการสกัดนั้นต้องใช้ไม้จำนวนมาก แต่กลับได้ผลน้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สำหรับ มาเลเซีย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านการผลิตไม้กฤษณาคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สกุลกฤษณา ซึ่งปลูกกันอย่างแพร่หลายในรัฐต่าง ๆ เช่น ปะหังและเตรังกานู
ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew