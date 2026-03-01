อดีตนักร้อง ควง 2 เจ้าบ่าวต่างชาติวิวาห์ชื่นมื่น แฮปปี้ 3 คนผัวเมีย ชี้เจ้าบ่าวเป็นเพื่อนรัก

อดีตนักร้องสาว ควง 2 เจ้าบ่าวต่างชาติวิวาห์ชื่นมื่น อยู่กันแบบ 3 คนผัวเมีย ราบรื่นไร้ปัญหา ชี้เจ้าบ่าวเป็นเพื่อนรัก แถมรักสาวคนเดียวกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทียนอิ๋ว เหลืองเดชานุรักษ์
สร้างกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียล กับเรื่องราวของหญิงอายุ 37 ปี อดีตนักร้องนักแต่งเพลงอิสระ จาก ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ควบคู่ 2 เจ้าบ่าวชาวต่างชาติ เข้าพิธีวิวาห์พร้อมกัน โดยเจ้าบ่าวทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกัน ตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกัน และพร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกัน 3 คนผัวเมีย
รายงานจากโหนกระแส เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ระบุว่า เจ้าบ่าวนั้นคนหนึ่งเป็นตำรวจเกษียณชาวออสเตรีย ส่วนอีกคนยังรับราชการตำรวจอยู่ที่ออสเตรีย ทราบว่าทั้งคู่จะให้สินสอดแก่เจ้าสาว คนละ 1 ล้านบาท
สำหรับพิธีวิวาห์ครั้งนี้ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายตามประเพณีท้องถิ่น โดยมี นายเทียนอิ๋ว เหลืองเดชานุรักษ์ นายกเทศมนตรี ต.แสลงโทน และนายธีระพันธ์ เล็กประโคน กำนัน ต.แสลงโทน มาร่วมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทียนอิ๋ว เหลืองเดชานุรักษ์
สำหรับบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น อบอุ่น เหล่าญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และคนสนิทต่างมาร่วมยินดีกับทั้ง 3 คน โดยหลังจากบ่าวเสร็จพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกแขนแล้ว ก็กอดคอกันกระโดดน้ำในสระแดง สะท้อนมิตรภาพระหว่างเพื่อนรัก ที่จากนี้จะได้ใช้ชีวิตกับผู้หญิงที่รักร่วมกัน
ด้านเจ้าสาว เปิดใจว่า ชีวิตจริงนั้นไม่เหมือนละคร เธอเคยแต่งงานกับคนไทย มีลูกด้วยกัน 3 คน แต่ชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่น งานเพลงก็ไม่ประสบความสำเร็จดังที่หวัง ทำให้ต้องดิ้นรนไปทำงานที่พัทยาเพื่อหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ กับลูกสาว 3 คนและหลาน 2 คน จนกระทั่งได้พบกับเจ้าบ่าวที่เป็นตำรวจเกษียณมาเที่ยว จึงพบรักและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา นาน 5 ปี
ต่อมาเพื่อของสามีที่มาไทยก็ตกหลุมรักตนอีก โดยสามีก็รู้ แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน พวกเขาพูดคุยกันเข้าใจดี ทำให้ตนได้เพื่อนของสามีมาเป็นสามีอีกคน นาน 1 ปีแล้ว จนในที่สุดทั้งคู่ตกลงแต่งงานกับตน เมื่อตนมาปรึกษาพ่อแม่และลูก ๆ ทุกคนก็ยอมรับได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทียนอิ๋ว เหลืองเดชานุรักษ์
ทั้งนี้ แม้การใช้ชีวิตแบบ 3 คนผัวเมีย บางคนอาจจะรับไม่ได้ แต่ก็เป็นความรู้สึกของแต่ละคน ขณะที่ตนหากทั้ง 2 ฝ่ายรับได้ และคนในครอบครัวรับได้ สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่เดือดร้อนใคร ตนก็พอใจแล้ว
ด้านแม่เจ้าสาว เผยว่า ที่ผ่านมาลูกสาวสู้ชีวิตมาเยอะ เมื่อได้เจอคู่ครองที่ดี ครอบครัวก็รับได้ ที่ผ่านมาลูกเขยทั้ง 2 คนก็ดูแลลูกสาวกับคนในครอบครัวดี ส่วนใครจะไม่ยอมรับก็แล้วแต่เขาจะคิด ส่วนเรื่องสินสอดครอบครัวไม่ซีเรียส ขอแค่ให้เขาใช้ชีวิตร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ ตนก็ดีใจแล้ว
ทางด้าน นายกเทศมนตรี ต.แสลงโทน เผยว่า นี่น่าจะเป็นงานแรกของจังหวัดที่หญิงไทยแต่งงานกับเจ้าบ่าวพร้อมกัน 2 คน ตนก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 คนโดยเจ้าสาวยังพูดเล่นกับตนเองว่า "แต่งคนเดียวโลกไม่จำ ต้องแต่งทีเดียว 2 คนเลย"
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส