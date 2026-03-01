อินฟลูฯ สาวจ่าย 4 แสนแก้จมูก กลับติดเชื้อจนจะเน่า - รับไม่ได้ จะชดใช้ 1 แสน

อินฟลูฯ สาว แพนิกหนัก จ่าย 4 แสนให้ รพ.ดัง แก้ทรงจมูก สุดท้ายทำจมูกติดเชื้่อ ส่อเน่า รับงานไม่ได้มา 7 เดือนแล้ว จี้รับผิดชอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้
วานนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2569) ข่าวช่อง 3 รายงานกรณี น.ส.บี (นามสมมติ) อายุ 25 ปี อินฟลูเอนเซอร์ เข้าร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือจาก นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พร้อมโชว์ภาพถ่ายจมูกตนเองที่เสียหาย ติดเชื้อ หลังทำศัลยกรรมแก่ทรงจมูกกับโรงพยาบาลศัลยกรรมขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงเทพฯ
น.ส.บี เผยว่า ตนไปขอคำปรึกษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 เพราะจมูกที่เคยทำศัลยกรรมจากโรงพยาบาลอื่นมาก่อน เริ่มมีรูปทรงไม่สวย จมูกเริ่มหักพังเล็กน้อย จึงอยากแก้ไขทรงจมูก ซึ่งแพทย์ก็ยืนยันว่าสามารถแก้ทรงจมูกของตนได้ ในราคา 400,000 บาท
เนื่องจากโรงพยาบาลศัลยกรรมแห่งอื่นที่เคยถามมา ส่วนใหญ่ราคาแก้ไขทรงจมูกจะอยู่ปะรมาณ 700,000 บาท จึงตัดสินใจทำกับโรงพยาบาลนี้ โดยมีแพทย์ชายที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงรายหนึ่ง ทำการศัลยกรรมให้
อีกสาเหตุที่เลือกทำที่นี่ เนื่องจากโรงพยาบาลมีชื่อเสียงเรื่องการทำศัลยกรรมจมูก มีคนดัง ดารา มาทำจมูกที่นี่เยอะมาก จึงเชื่อในศักยภาพของแพทย์และโรงพยาบาล
สำหรับการทำศัลยกรรมแก้ทรงจมูกของตน จะเอาแท่งซิลิโคนเก่าออก และเปลี่ยนมาใช้กระดูกซี่โครงของตัวเอง แต่ทำไปได้แค่เดือนเดียว จมูกกลับผิดปกติ ด้านในมีอาการอักเสบ เจ็บปวด จนเนื้อด้านในแกนจมูกค่อย ๆ กัดแกนลึก จมูกติดเชื้อ
หลังเกิดปัญหาได้พยายามกลับไปขอคำปรึกษาจากโรงพยาบาลเดิม แต่กลับได้รับคำตอบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างกระบวนการรักษาของตัวมันเอง แต่ตอนนี้มันบานจนจะขาดแล้ว
ทั้งนี้ ตนพยายามทวงถามความรับผิดชอบจากโรงพยาบาลไป ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลมีแต่จะเสนอเงื่อนไข เป็นยอดต่ำกว่าที่ตนจ่ายค่าผ่าตัดไป ไร่เลียงมาตั้งแต่เสนอยอดเงิน 10,000 บาท 50,000 บาท และจบที่ 100,000 บาท แต่ตนรับไม่ได้ เพราะเธอจ่ายไปเยอะกว่านั้นมาก
แต่คุณหมออ้างว่า เงินเพียง 400,000 ที่ได้จากการศัลยกรรมจมูกให้ตนนั้นมันน้อยนิดมาก ตัวหมอเองแทบไม่ได้อะไรจากเงินก้อนนี้
ทั้งนี้ ตนต้องการให้โรงพยาบาลคืนเงินเต็มจำนวน 400,000 บาท เพื่อให้ตนนำไปรักษากับโรงพยาบาลอื่น แต่ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่สามารถจ่ายให้เต็มจำนวนได้ แต่ให้เธอกลับมารักษาได้ แต่เธอก็ไม่กล้ากลับไปรักษาที่นี่แล้ว เพราะกลัว
ยอมรับว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง ตนมีอาการแพนิก สั่นทุกครั้งที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ เหตุการณ์นี้ยังทำให้การงานของตนพัง รายได้หดหาย จากเดิมที่เคยเปิดหน้ารับงานรีวิวสินค้า ถ่ายพรีวิวสินค้า กลับไม่กล้าหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปตัวเองด้วยซ้ำ
สำหรับแผลติดเชื้อที่จมูกนี้ ตนรักษาด้วยการทายาขี้ผึ้งที่โรงพยาบาลอื่นมาต่อเนื่อง 7 เดือนแล้ว แต่สิ่งที่ยังตกค้างคือ อาการหายใจไม่สะดวก ติดขัด เหมือนคนเป็นภูม้แพ้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ อินฟลูฯ สาว เผยว่าหลังตนนำเรื่องไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก ก็มีคนทักมาหา บอกว่าเคยทำศัลยกรรมกับคุณหมอคนเดียวกัน และประสบปัญหาทางจมูกเหมือนกัน แต่เขากลัว ไม่กล้าลุกขึ้นสู้
อย่างไรก็ตาม จนตอนนี้เธอยังไม่ได้แจ้งความ และที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ขอโทษตนแม้แต่ครั้งเดียว
ด้าน นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ เผยว่า กรณีนี้ตนจะพาผู้เสียหายไปขอรับคำปรึกษา และประสานทาง สคบ. ไว้ก่อน รวมถึงขอฝากไปยังโรงพยาบาลศัลยกรรมดังกลล่าวด้วยว่า ยอดเงิน 400,000 บาทที่น้องทำศัลยกรรม ทางโรงพยาบาลอาจมองว่าเป็นยอดเงินที่น้อย แต่สำหรับคนทำงานเก็บเงินก้อน มันเยาะมาก จึงอยากให้ทางโรงพยาบาลได้คำนึงถึงมุมของผู้เสียหายด้วย ที่จ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้ตามที่พูดไว้
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3