HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล จ่อเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรง เตรียมเดือดอีกระลอก

          อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล ลั่นเตรียมเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรง จัดหนักให้ผู้รุกรานต้องเสียใจ หลังถูกรุนรานทางทหารซ้ำแล้วซ้ำเล่า 


อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว

          จากกรณีความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ภายหลังสหรัฐฯ-อิสราเอล เปิดฉากโจมตีใส่อิหร่าน นำมาซึ่งปฏิบัติการตอบโต้ อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ในหลายประเทศจนอ่าวเปอร์เซียเดือด กระทั่งล่าสุด โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ แถลงยัน สังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้แล้วนั้น 

อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว

          พบว่าวานนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2569) สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้น กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่า ประชาชนและกองกำลังทหารของอิหร่านจะตอบโต้ "ผู้รุกราน" อย่างแน่วแน่และเด็ดขาด และทำให้เหล่าผู้รุกรานต้องเสียใจกับการก่ออาชญากรรมของพวกเขา

อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว

          โดยสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอ (IRNA) รายงานแถลงการณ์ของกระทรวงฯ ซึ่งระบุว่า เป็นอีกครั้งที่อิหร่านตกอยู่ภายใต้การรุกรานทางทหารของสหรัฐฯ และอิสราเอล โดยกองกำลังของสหรัฐฯ และอิสราเอลมุ่งเป้าที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันประเทศและพื้นที่พลเรือนในหลายเมืองของอิหร่าน ซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้ง

          กระทรวงฯ วิพากษ์วิจารณ์ "การรุกรานทางทหารซ้ำแล้วซ้ำเล่า" โดยอิหร่านเข้าร่วมการเจรจานิวเคลียร์โดยอ้อมแม้เผชิญการโจมตีจากสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งแสดงถึงความชอบธรรมของอิหร่านและความมิชอบธรรมของข้ออ้างใด ๆ ที่ผู้รุกรานใช้กล่าวอ้าง

อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว

          นอกจากนั้นกระทรวงฯ ชี้ว่าอิหร่านมีสิทธิตามกฎหมายในการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างชัดเจน พร้อมเสริมว่ากองกำลังทหารของอิหร่านจะใช้ทุกวิธีการที่มีในการต่อต้านการรุกรานและการมุ่งร้ายของศัตรู

อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
 
          ขณะที่ล่าสุด (1 มีนาคม) เวลา 09.37 น. สำนักข่าวซินหัว รายงานเพิ่มเติม อ้างอิงข้อมูลจากสื่อรัฐบาลอิหร่าน โดยอิหร่านประกาศเตรียมเปิดฉากโจมตีอิสราเอลและกองทัพสหรัฐฯ อย่างรุนแรง ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า

อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว

อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล จ่อเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรง เตรียมเดือดอีกระลอก โพสต์เมื่อ 1 มีนาคม 2569 เวลา 11:46:49
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 วันมาฆบูชา ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 เสือ ดุสิต
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย