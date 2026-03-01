อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล จ่อเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรง เตรียมเดือดอีกระลอก

อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ-อิสราเอล ลั่นเตรียมเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรง จัดหนักให้ผู้รุกรานต้องเสียใจ หลังถูกรุนรานทางทหารซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
จากกรณีความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ภายหลังสหรัฐฯ-อิสราเอล เปิดฉากโจมตีใส่อิหร่าน นำมาซึ่งปฏิบัติการตอบโต้ อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ในหลายประเทศจนอ่าวเปอร์เซียเดือด กระทั่งล่าสุด โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ แถลงยัน สังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้แล้วนั้น
พบว่าวานนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2569) สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้น กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่า ประชาชนและกองกำลังทหารของอิหร่านจะตอบโต้ "ผู้รุกราน" อย่างแน่วแน่และเด็ดขาด และทำให้เหล่าผู้รุกรานต้องเสียใจกับการก่ออาชญากรรมของพวกเขา
โดยสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอ (IRNA) รายงานแถลงการณ์ของกระทรวงฯ ซึ่งระบุว่า เป็นอีกครั้งที่อิหร่านตกอยู่ภายใต้การรุกรานทางทหารของสหรัฐฯ และอิสราเอล โดยกองกำลังของสหรัฐฯ และอิสราเอลมุ่งเป้าที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันประเทศและพื้นที่พลเรือนในหลายเมืองของอิหร่าน ซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้ง
กระทรวงฯ วิพากษ์วิจารณ์ "การรุกรานทางทหารซ้ำแล้วซ้ำเล่า" โดยอิหร่านเข้าร่วมการเจรจานิวเคลียร์โดยอ้อมแม้เผชิญการโจมตีจากสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งแสดงถึงความชอบธรรมของอิหร่านและความมิชอบธรรมของข้ออ้างใด ๆ ที่ผู้รุกรานใช้กล่าวอ้าง
นอกจากนั้นกระทรวงฯ ชี้ว่าอิหร่านมีสิทธิตามกฎหมายในการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างชัดเจน พร้อมเสริมว่ากองกำลังทหารของอิหร่านจะใช้ทุกวิธีการที่มีในการต่อต้านการรุกรานและการมุ่งร้ายของศัตรู
ขณะที่ล่าสุด (1 มีนาคม) เวลา 09.37 น. สำนักข่าวซินหัว รายงานเพิ่มเติม อ้างอิงข้อมูลจากสื่อรัฐบาลอิหร่าน โดยอิหร่านประกาศเตรียมเปิดฉากโจมตีอิสราเอลและกองทัพสหรัฐฯ อย่างรุนแรง ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวซินหัว, สำนักข่าวซินหัว