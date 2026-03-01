เปิดภาพล่าสุด ทนายแก้ว ในชุดขาว เข้าพิธีอุปสมบท เผยโมเมนต์ก้มกราบขอขมา หนุ่ม กรรชัย ก่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของชีวิต ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ที่ก่อนหน้านี้ต้องเผชิญมรสุมครั้งใหญ่ หลังตกเป็นข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเด็กสาววัย 18 ปี ก่อนตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งในสภาทนายความ พร้อมเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวเองตามกฎหมาย รวมทั้งยุติบทบาททางหน้าจอโทรทัศน์ไปตลอดช่วงที่ผ่านมา
ล่าสุด (1 มีนาคม 2569) หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยภาพ ทนายแก้ว เข้าพิธีอุปสมบท ก่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่าย โดยมี หนุ่ม กรรชัย และ ป๋อง กพล เดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีสำคัญครั้งนี้ด้วย โดย พี่หนุ่ม โพสต์ภาพพร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า "อนุโมทนาบุญครับ"
นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย ยังโพสต์คลิปขณะที่นาคแก้วกำลังกราบขอขมากรรมต่อหน้าเจ้าตัว ก่อนเข้าสู่พิธีอุปสมบท สร้างความซาบซึ้งใจให้กับผู้ที่ได้เห็นภาพดังกล่าวอย่างมาก และมีแฟน ๆ จำนวนมากร่วมแสดงความยินดีและอนุโมทนาบุญ
ก่อนหน้านี้ หนุ่ม กรรชัย เคยเปิดใจถึงเรื่องทนายแก้วว่า ตนไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายรายละเอียดคดี แต่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีโอกาสผิดพลาดกันได้ สิ่งสำคัญคือการยอมรับและพิสูจน์ตัวเอง พร้อมยืนยันว่าไม่เคยปิดโอกาสใคร รวมถึงทนายแก้ว หากสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในอนาคต เพราะมองว่าในอีกมุมหนึ่ง ทนายแก้วก็เคยเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอด โดยเฉพาะกรณีช่วยว่าความให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถ BMW โดยไม่คิดค่าทนายแม้แต่บาทเดียว
หนุ่ม กรรชัย ยังเปิดเผยด้วยว่า ทนายแก้วได้โทรศัพท์มาลาบวชด้วยตัวเอง และตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะการได้เข้าไปใช้ชีวิตในร่มกาสาวพัสตร์อาจช่วยให้จิตใจสงบ และได้ทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องคดีความนั้นก็ต้องดำเนินไปตามกระบวนการ และขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ตัวเองของเจ้าตัวในอนาคต โดยย้ำว่าเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเป็นคนละส่วนกัน และมนุษย์ควรให้โอกาสกันในการเริ่มต้นใหม่
