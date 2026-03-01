HILIGHT
หมอของขวัญ ไหมทองคำที่ว่าผิด ก็ซื้อจากงานแพทยสภา งงถูกร้องเรียน ศาลยังให้ชนะ !

          หมอของขวัญ ลั่นศาลปกครองให้ชนะคดี ร้อยไหมทองคำ ฟาดไหมทองคำที่ถูกร้องเรียนว่าผิด จนถูกพักใบอนุญาต ก็ซื้อมาจากงานประชุมแพทยสภา ลั่นพอเถอะองค์กรนี้ 

หมอของขวัญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate

          หลังจากที่ หมอของขวัญ ตัดสินใจยุติความเป็นแพทย์ ประกาศคืนใบอนุญาตหลังอยู่ในวิชาชีพนี้มา 20 ปี ขอเดินหน้าเป็นอินฟลูฯ เต็มตัว แต่ก็ไม่วายถูกขุดเรื่องราวต่าง ๆ มาพูดถึง รวมถึงการถูกร้องเรียนเรื่องร้อยไหมทองคำนั้น

          ล่าสุด (28 กุมภาพันธ์ 2569) หมอของขวัญ โพสต์เฟซบุ๊ก Doctorkatekate ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง "ไหมทองคำ" ที่หลายคนให้ความสนใจ โดยระบุว่า 

หมอของขวัญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate
 
          ""ไหมทองคำ" ที่เค้าว่าผิด หมอรู้จักและซื้อมันในงานประชุมสามัญของแพทยสภาครั้งที่ 46 ค่ะ ทุกคนเห็นโลโก้แพทยสภาไหมคะ (รูปหลักฐานในคอมเมนต์) 

          Session นึงของการประชุม มีอาจารย์แพทย์ขึ้นพูดเรื่อง Gold Cog Thread หรือไหมทองคำ รวมถึงจำหน่ายในงานประชุมด้วย แล้ววันนึงหมอก็ถูกร้องเรียนและถูกพักใบอนุญาต ใครมันจะไปคิดว่าของที่ซื้อจากงานแพทยสภาแล้วจะผิด ? 

หมอของขวัญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate

          เหมือนคนไม่เคยคิดว่าซื้อทองจากฮั่วเซ่งเฮงแล้วจะปลอม หมอต่อสู้ประเด็นนี้ในศาลปกครอง แพทยสภามีหน้าที่คัดกรองสิ่งที่จะเอามาขึ้นพูดและขายในงาน หากหมอผิดที่ใช้มัน แพทย์สภาก็ต้องผิดที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรวจสอบก่อน จนสุดท้ายศาลปกครองตัดสินให้หมอชนะและให้แพทยสภาพิจารณาใหม่ 

หมอของขวัญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate

          แต่ทว่า...เรื่องเดิมคนตัดสินคนเดิม ผลตัดสินจะแตกต่างได้อย่างไร ใครจะตัดสินว่าตัวเองผิด แพทยสภาก็ยังยืนยันจะลงโทษหมออยู่ดี พอเถอะค่ะกับองค์กรนี้ เลิกยุ่งกันเถอะ เรื่องนี้มันตั้ง 10 ปีก่อนละ ชั้น Move On ไปเป็นอินฟลูฯ ละจ้า"

หมอของขวัญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate

หมอของขวัญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate


อัปเดตล่าสุด 1 มีนาคม 2569 เวลา 14:47:59
