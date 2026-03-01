นาทีวุ่น แก๊งรับหิ้วแย่งคิวรองเท้าดัง รุมทึ้ง พนง. จนต้องหนีตาย คนเมนต์สาปอื้อ

แฉคลิป แก๊งรับหิ้วรองเท้าแย่งคิวรองเท้าลิมิเต็ด รุมทึ้งพนักงานจนต้องวิ่งหนีตาย ชาวเน็ตจวกยับพฤติกรรมนายทุนจ้างคนป่วน ทำคนอยากซื้อจริงเดือดร้อน
ภาพจาก Social Hunter 2022
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก Social Hunter 2022 โพสต์คลิปเหตุการณ์วุ่นวายหน้าร้านรองเท้าแบรนด์ดังในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวันเปิดขายรองเท้ารุ่นลิมิเต็ด โดยมีประชาชนจำนวนมากแห่ไปต่อคิวเพื่อหวังได้สิทธิ์ซื้อเป็นกลุ่มแรก แต่กลับเกิดเหตุการณ์ชุลมุนถึงขั้นพนักงานต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด
จากภาพในคลิปเผยให้เห็นบรรยากาศก่อนร้านเปิด มีผู้คนจำนวนมากยืนรอเพื่อรับบัตรคิว แต่จู่ ๆ กลับเกิดการยื้อแย่งกันอย่างรุนแรง บางคนพยายามปีนขึ้นไปบนกำแพงเพื่อกดดันพนักงาน ขณะที่บางส่วนโวยวายไม่พอใจที่ไม่ได้คิวตามต้องการ ก่อนสถานการณ์จะบานปลายถึงขั้นรุมล้อมและกระชากเสื้อพนักงาน จนต้องวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุ ท่ามกลางความโกลาหล
ภาพจาก Social Hunter 2022
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ สมาชิกในกลุ่มซื้อขายรองเท้าแบรนด์ดังได้ออกมาโพสต์ข้อความตำหนิพฤติกรรมของกลุ่มที่ถูกเรียกว่า "แก๊งรับหิ้ว" หรือกลุ่มที่รับจ้างต่อคิวเพื่อซื้อสินค้าไปขายต่อ โดยระบุข้อความรุนแรงว่า ขอให้กลุ่มรีเซลหรือนายทุนที่จ้างคนมาต่อคิว สอนมารยาทลูกน้องด้วย เพราะพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งลูกค้าทั่วไปและพนักงาน พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการทำกำไรบนความวุ่นวายของผู้อื่น
ภาพจาก Social Hunter 2022
ขณะเดียวกัน ความคิดเห็นจากชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความไม่พอใจ โดยบางส่วนมองว่าปัญหาเริ่มต้นจากการจ้างคนมาต่อคิว ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบคนที่ต้องการซื้อไปใช้จริง หลายคนระบุว่า คนที่ตั้งใจมาซื้อให้ลูกหลานต้องเสียเวลาโดยใช่เหตุ ขณะที่บางความคิดเห็นยังแฉพฤติกรรมของกลุ่มรับจ้างต่อคิว ที่มักหาวิธีเข้าไปยืนรอในห้างก่อนเวลาเปิด เพื่อให้ได้เปรียบกว่าคนอื่น
ภาพจาก Social Hunter 2022
นอกจากนี้ ยังมีเสียงวิจารณ์ไปถึงแบรนด์รองเท้าและผู้จัดจำหน่าย ที่ถูกตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการ โดยชาวเน็ตมองว่าปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง แต่ไม่มีการปรับปรุงระบบ เช่น การจัดคิวหรือระบบจองล่วงหน้าอย่างเป็นธรรม ทำให้พนักงานหน้างานและลูกค้าคนอื่น ๆ ต้องเผชิญแรงกดดันและความเสี่ยงจากสถานการณ์วุ่นวายเช่นนี้
ภาพจาก Social Hunter 2022