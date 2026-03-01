HILIGHT
สาวเตือนพักโรงแรมอย่าดึงปลั๊กมั่ว ๆ ชี้เผลอดึงจุดเดียว โดนเรียกอ่วมเกือบ 7,000


           สาวเตือนนักท่องเที่ยว พักโรงแรมอย่าดึงปลั๊กมั่ว ๆ ชี้เผลอดึงปลั๊กตรงนี้ โดนเรียกเก็บอ่วมเกือบ 7,000 ลั่นใครจะไปรู้ รับไม่ทันเห็นคำเตือน

ถอดปลั๊กไฟผิด โรงแรมปรับเกือบ 7000

           ในขณะที่โรงแรมหรือห้องพักต่าง ๆ มักมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการแก่ผู้เข้าพักอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์อาบน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนปลั๊กไฟที่แขกสามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์ส่วนตัวต่าง ๆ ได้ แต่นักท่องเที่ยวรายหนึ่งไม่คิดเลยจริง ๆ ว่าจะต้องเสียเงินอีกเกือบ 7,000 บาท เพียงเพราะต้องการใช้ปลั๊กไฟ 
           
           จากรายงานของเว็บไซต์มิร์เรอร์ เผยว่า ซารินา บัตเลอร์ หญิงจากบาฮามาส ออกมาเผยเรื่องเตือนใจนี้ผ่านทาง TikTok ในช่วงปลายปี 2568 หลังจากเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในลาสเวกัส สหรัฐฯ ซึ่งเธอต้องประหลาดใจเมื่อได้รับบิลเรียกเก็บเงินจำนวน 224 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6,900 บาท)
           
           เธอเผยว่า สาเหตุที่ถูกเรียกเก็บเงินเนื่องจากลูกชายของเธอไปดึงปลั๊กบริเวณถาดที่ใช้วางของขนมและเครื่องดื่มตรงมินิบาร์ เพื่อที่จะใช้ชาร์จโทรศัพท์ ขณะนั่งทำงานตรงโต๊ะเล็ก ๆ ในห้อง 
           
           เธอยังไปเถียงกับพนักงานโรงแรมด้วยว่า "นี่ล้อเล่นกันหรือเปล่า ถาดนี้ไม่ได้ต่อกับไฟฟ้า มันไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรทั้งนั้น ก็แค่เสียบปลั๊กอยู่เฉย ๆ"
           
ถอดปลั๊กไฟผิด โรงแรมปรับเกือบ 7000

           ปรากฏว่าทางโรงแรมมีการทิ้งโน้ตเตือนไว้บนการ์ดเล็ก ๆ ที่วางไว้ตรงหน้าถาดดังกล่าว ระบุว่า จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม คืนละ 56 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,700 บาท) หากถาดนี้ถูกดึงปลั๊กออก 
           
           อย่างไรก็ตาม ซารินา ไม่ได้อ่านโน้ตบนมินิบาร์ เพราะคิดว่าเธอไม่คิดที่จะแตะต้องของตรงนั้นอยู่แล้ว โดยเธอบอกว่า "ทำไมฉันจะต้องอ่านโน้ตบนถาดด้วยละ ในเมื่อฉันไม่ได้คิดจะแตะต้องมัน มันควรจะบอกแค่ว่าคุณจะถูกคิดเงินถ้าเอาของออกมาจากมินิบาร์สิ แต่นี่ไม่ใช่สักหน่อย"
           
           ซารินา เผยว่า ทางพนักงานยังเอาโน้ตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาให้เธอดู ซึ่งระบุไว้ว่าจะปรับคืนละ 56 ดอลลาร์สหรัฐ หากมีการนำปลั๊กออก 
           
           อย่างไรก็ตาม เธอบอกกับคนที่ดูใน TikTok ว่า สุดท้ายเธอก็สามารถขอบล็อกค่าใช้จ่ายนั้นได้สำเร็จ ขณะที่ชาวเน็ตบางคนยังเข้ามาเล่าว่า เคยเจอปัญหาแบบเดียวกันที่โรงแรม 
           
           "ฉันอยากให้พวกเขายกถาดพวกนั้นออกไปจากห้อง แต่พวกเขาบอกฉันว่าถ้าย้ายออก ฉันจะต้องจ่าย 50 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,500 บาท) ฉันเลยยืนเถียงจนมีคนมาย้ายมันออกไปจากโต๊ะ (เพราะฉันต้องใช้โต๊ะทำงาน) และถาดนั่นก็ถูกวางทิ้งไว้บนพื้นแบบนั้นแหละ"

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror 

สาวเตือนพักโรงแรมอย่าดึงปลั๊กมั่ว ๆ ชี้เผลอดึงจุดเดียว โดนเรียกอ่วมเกือบ 7,000 โพสต์เมื่อ 1 มีนาคม 2569 เวลา 17:04:13
