HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จากแหวนทองพัง เคยถูกตีราคา 9 พัน แต่ร้านดังหลอมแล้วพีค ลูกค้ารู้มูลค่าจริงถึงกับปลื้ม


           แหวนทองพังที่เคยถูกตีราคาแค่ 9,000 บาท กลับพุ่งเป็นกว่า 34,000 บาท หลังนำไปหลอม ชาวเน็ตแห่ถาม ทำไมมูลค่าต่างกันขนาดนี้ ร้านทองดังที่รับหลอมให้คำตอบแล้ว


ขายทอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

          วันที่ 1 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวชวนว้าวจากช่อง TikTok @bussabongsomphamit ของ นะโมบ้านช่างทอง เผยคลิปที่ลูกค้านำแหวนทองคำที่ชำรุดวงหนึ่งมาให้หลอมแล้วขายทองตามน้ำหนักจริง ซึ่งเจ้าของเล่าว่า ก่อนหน้านี้เคยนำไปถามราคาที่ร้านทองทั่วไป แต่ได้รับข้อเสนอเพียง 9,000 บาทเท่านั้น 

          จากคลิปเป็นขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเริ่มจากการชั่งน้ำหนักแหวนก่อนหลอม พบว่ามีน้ำหนักอยู่ที่ 7.32 กรัม ขณะเดียวกันเครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะยังแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ทองคำก่อนหลอมอยู่ที่ 96.59% ซึ่งถือว่าเป็นทองเปอร์เซ็นต์สูง จากนั้นช่างจึงนำแหวนที่อยู่ในสภาพชำรุด วางลงในเบ้าหลอมและใช้ไฟเผาจนละลาย เพื่อแยกเนื้อทองออกจากสิ่งเจือปน

          ภายหลังการหลอมเสร็จสิ้น ปรากฏว่าเนื้อทองที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเครื่องตรวจวัดแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ทองคำอยู่ที่ 94.86% มีส่วนผสมของเงินประมาณ 3.96% และทองแดง 0.97% ซึ่งเป็นส่วนผสมตามธรรมชาติของทองรูปพรรณทั่วไป

ขายทอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 




          เมื่อคำนวณตามราคาทองคำในขณะนั้น ปรากฏว่า มูลค่าทองคำที่หลอมได้อยู่ที่ประมาณ 34,130 บาท ซึ่งถือว่าแตกต่างอย่างมากจากราคาที่ลูกค้าเคยถูกเสนอซื้อจากร้านอื่นที่จะให้เพียง 9,000 บาท งานนี้คุ้มแล้วที่ขับรถมาจากนนทบุรี มาถึงร้านนะโมบ้านช่างทองที่สระบุรี

ขายทอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

          ขณะที่คอมเมนต์จากโซเชียลสอบถามว่า สงสัยทำไมเวลาหลอมแล้วราคาจะดีกว่าตอนเป็นรูปพรรณเยอะมา ซึ่งทางร้านตอบว่า "ขึ้นอยู่กับ % เลยค่ะ"

ขายทอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จากแหวนทองพัง เคยถูกตีราคา 9 พัน แต่ร้านดังหลอมแล้วพีค ลูกค้ารู้มูลค่าจริงถึงกับปลื้ม โพสต์เมื่อ 1 มีนาคม 2569 เวลา 20:24:38
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 วันมาฆบูชา ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 เสือ ดุสิต
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย