จากแหวนทองพัง เคยถูกตีราคา 9 พัน แต่ร้านดังหลอมแล้วพีค ลูกค้ารู้มูลค่าจริงถึงกับปลื้ม

แหวนทองพังที่เคยถูกตีราคาแค่ 9,000 บาท กลับพุ่งเป็นกว่า 34,000 บาท หลังนำไปหลอม ชาวเน็ตแห่ถาม ทำไมมูลค่าต่างกันขนาดนี้ ร้านทองดังที่รับหลอมให้คำตอบแล้ว
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
วันที่ 1 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวชวนว้าวจากช่อง TikTok @bussabongsomphamit ของ นะโมบ้านช่างทอง เผยคลิปที่ลูกค้านำแหวนทองคำที่ชำรุดวงหนึ่งมาให้หลอมแล้วขายทองตามน้ำหนักจริง ซึ่งเจ้าของเล่าว่า ก่อนหน้านี้เคยนำไปถามราคาที่ร้านทองทั่วไป แต่ได้รับข้อเสนอเพียง 9,000 บาทเท่านั้น
จากคลิปเป็นขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเริ่มจากการชั่งน้ำหนักแหวนก่อนหลอม พบว่ามีน้ำหนักอยู่ที่ 7.32 กรัม ขณะเดียวกันเครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะยังแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ทองคำก่อนหลอมอยู่ที่ 96.59% ซึ่งถือว่าเป็นทองเปอร์เซ็นต์สูง จากนั้นช่างจึงนำแหวนที่อยู่ในสภาพชำรุด วางลงในเบ้าหลอมและใช้ไฟเผาจนละลาย เพื่อแยกเนื้อทองออกจากสิ่งเจือปน
ภายหลังการหลอมเสร็จสิ้น ปรากฏว่าเนื้อทองที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเครื่องตรวจวัดแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ทองคำอยู่ที่ 94.86% มีส่วนผสมของเงินประมาณ 3.96% และทองแดง 0.97% ซึ่งเป็นส่วนผสมตามธรรมชาติของทองรูปพรรณทั่วไป
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
เมื่อคำนวณตามราคาทองคำในขณะนั้น ปรากฏว่า มูลค่าทองคำที่หลอมได้อยู่ที่ประมาณ 34,130 บาท ซึ่งถือว่าแตกต่างอย่างมากจากราคาที่ลูกค้าเคยถูกเสนอซื้อจากร้านอื่นที่จะให้เพียง 9,000 บาท งานนี้คุ้มแล้วที่ขับรถมาจากนนทบุรี มาถึงร้านนะโมบ้านช่างทองที่สระบุรี
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
ขณะที่คอมเมนต์จากโซเชียลสอบถามว่า สงสัยทำไมเวลาหลอมแล้วราคาจะดีกว่าตอนเป็นรูปพรรณเยอะมา ซึ่งทางร้านตอบว่า "ขึ้นอยู่กับ % เลยค่ะ"
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit