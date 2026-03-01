รถชนกันพังยับ แต่พี่คนนี้โผล่มาไวมาก เร็วไม่แพ้หน่วยกู้ภัย กลายเป็นไวรัล 5 ล้านวิว

ไวรัล 5 ล้านวิว รถชนพังยับ แต่มีคนหนึ่งมาถึงไวไม่แพ้กู้ภัย แถมเปิดปิดงานไวกว่าประกัน เพราะมาตรงเวลาที่หลาย ๆ คนกำลังต้องการพอดี
ภาพจาก TikTok @nitinai_275
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @nitinai_275 ซึ่งเป็นหนุ่มกู้ภัย เผยให้เห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนน มีรถเก๋งสีดำคันหนึ่งจอดขวางอยู่บนไหล่ทาง สภาพด้านข้างพังยับเยิน ขณะที่อีกรถหนึ่งเสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในพงหญ้าข้างทาง และมีเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายเต็มพื้นถนน โดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งยืนมุงดูเหตุการณ์
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กลายเป็นไวรัลคือการปรากฏตัวของชายคนหนึ่งที่มาจุดอุบัติเหตุได้รวดเร็วไม่แพ้กัน นั่นคือ คนชายลอตเตอรี่ โดยในคลิปเจ้าตัวกำลังยืนขายหวยให้กับชายเสื้อเหลืองบริเวณจุดเกิดเหตุ งานนี้ทำเอากู้ภัยแคปชั่นว่า "พี่ก็จะไวต่อสถานการณ์เกิน"
ภาพจาก TikTok @nitinai_275
คลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมกว่า 5.6 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์แซวกันสนั่น เช่น "เร็วกว่า ประกัน ก็มีแต่พี่นี่แหละ" บางรายแซวขำ ๆ ว่า "นอกจากมีหน่วยกู้ภัยแล้ว ยังมีอีกหน่วย คือหน่วยกระจายความเสี่ยง" พร้อมกับยอมใจว่า "ไวกว่ารถกู้ภัยอีก" บ้างก็เอ็นดูคนที่แวะซื้อว่า "เรื่องอื่นค่อยว่ากัน แต่ขอเสี่ยงโชคก่อน"