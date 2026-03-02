HILIGHT
เปิดรายชื่อจังหวัดในประเทศไทย ที่สุกี้ตี๋น้อยยังไม่เข้า มีทั้งหมดกี่จังหวัด

          เปิดรายชื่อจังหวัดในประเทศไทย ที่สุกี้ตี๋น้อยยังไม่เข้า มีทั้งหมด 23+21 จังหวัด ตามเงื่อนไขก่อสร้าง เมื่อไรจะมีครบทั่วประเทศตามเป้า

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

          สุกี้ตี๋น้อย เป็นร้านบุฟเฟต์ที่มีชื่อเสียงมากในยุคหลัง และเปิดสาขามากมายนับไม่ถ้วน แต่ถึงอย่างไร ก็ยังไม่ได้มีสาขาครบในประเทศไทยตามเป้าหมาย

          วันที่ 2 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย มีการเปิดเผยว่า ตอนนี้ร้านเปิดสาขาไปถึง 33 จังหวัดแล้ว ยังเหลืออีก 44 จังหวัดที่ยังไม่มี ทางกระปุกดอทคอมจึงเข้าไปตรวจสอบ สามารถแบ่งเป็น 2 เงื่อนไขดังนี้

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

จังหวัดที่ยังไม่มีสุกี้ตี๋น้อย 23 จังหวัด


          1. แม่ฮ่องสอน

          2. ลำปาง

          3. พะเยา

          4. น่าน

          5. แพร่

          6. อุตรดิตถ์

          7. ตาก

          8. สุโขทัย

          9. กำแพงเพชร

          10. อุทัยธานี

          11. หนองบัวลำภู

          12. บึงกาฬ

          13. ตราด

          14. อ่างทอง

          15. ชุมพร

          16. ระนอง

          17. พังงา

          18. กระบี่

          19. พัทลุง

          20. สตูล

          21. ปัตตานี

          22. ยะลา

          23. นราธิวาส

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

จังหวัดที่กำลังเปิดสุกี้ตี๋น้อย 21 จังหวัด


          1. ลำพูน

          2. พิจิตร

          3. ชัยนาท

          4. ลพบุรี

          5. สมุทราสงคราม

          6. เลย

          7. ชัยภูมิ

          8. ศรีสะเกษ

          9. ร้อยเอ็ด

          10. ยโสธร

          11. อำนาจเจริญ

          12. กาฬสินธุ์

          13. สระแก้ว

          14. จันทบุรี

          15. เพชรบุรี

          16. ประจวบคีรีขันธ์

          17. สุราษฎร์ธานี

          18. ภูเก็ต

          19. นครศรีธรรมราช

          20. ตรัง

          21. สงขลา

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

เปิดรายชื่อจังหวัดในประเทศไทย ที่สุกี้ตี๋น้อยยังไม่เข้า มีทั้งหมดกี่จังหวัด โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม 2569
