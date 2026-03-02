HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เด็ก 10 ขวบยื่นฟ้องพ่อ โดนฮุบเงินอั่งเปา 3 แสนไปแต่งเมียใหม่ ซ้ำลั่นข้ออ้างสุดพีค

          เด็กชายวัย 10 ขวบ ตัดสินใจยื่นฟ้องพ่อแท้ ๆ หลังพบว่าเงินอั่งเปากว่า 3 แสนบาท ถูกนำไปใช้แต่งงานใหม่ แถมไล่..โตแล้วค่อยมาทวงใหม่ 

อั่งเปา

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ SCMP รายงานว่า ในประเทศจีนกำลังเจอกับคดีครอบครัวที่ชวนตกใจ เมื่อเด็กชายวัย 10 ขวบ ตัดสินใจยื่นฟ้องพ่อแท้ ๆ ของตัวเอง หลังพบว่าเงินอั่งเปาที่เขาสะสมมาตลอดหลายปี ถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงานใหม่ของพ่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

          คดีดังกล่าวเกิดขึ้นกับเด็กชาย วัย 10 ขวบ ซึ่งใช้นามสมมติว่า เสี่ยวฮุย จากเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ซึ่งพ่อและแม่หย่าร้างกันเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน ช่วงแรกเด็กชายอาศัยอยู่กับพ่อ และตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา เขาได้รับเงินอั่งเปาจากญาติและผู้ใหญ่จำนวนมาก ซึ่งรวมแล้วกว่า 80,000 หยวน (ประมาณ 360,000 บาท) เงินทั้งหมดถูกนำไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารที่พ่อเป็นผู้เปิดไว้ในชื่อของลูกโดยเฉพาะ

          อย่างไรก็ตาม หลังจากพ่อแต่งงานใหม่ เสี่ยวฮุยถูกส่งไปอยู่กับแม่ ซึ่งต่อมาแม่ของเด็กชายสังเกตเจอสิ่งผิดปกติ เมื่อพบว่าเงินในบัญชีของลูกถูกถอนออกจนหมด รวมเป็นเงิน 82,750 หยวน (ราว 375,000 บาท) รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ก่อนจะมาทราบในภายหลังทราบว่า ผู้เป็นพ่อเป็นทำการถอนเงินดังกล่าวออกไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานครั้งใหม่

          ภายหลังได้รู้ความจริง เด็กชายขอให้พ่อคืนเงิน แต่กลับถูกปฏิเสธคืนให้ โดยพ่อให้เหตุผลว่า เงินดังกล่าวเป็นของขวัญจากเครือญาติและสังคมฝั่งของเขา โดยอ้างว่าค่อยมาเอาเงินนี้คืนตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ซ้ำยังมองว่าการโดนลูกชายทวงเงินคืนเช่นนี้เป็นฝีมือของภรรยาเก่าของเขาที่ยุยงลูก

          สุดท้าย เสี่ยวฮุยตัดสินใจยื่นฟ้องต่อศาล ซึ่งหลังจากพิจารณาหลักฐานทั้งหมด ศาลมีคำตัดสินว่า เงินอั่งเปาถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของเด็กโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าพ่อจะเป็นผู้ปกครอง แต่การถอนเงินไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้เยาว์

          ศาลจึงมีคำสั่งให้พ่อคืนเงินจำนวน 82,750 หยวนให้ลูกเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ย

          ภายหลังคดีนี้กลายเป็นข่าว ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ของจีน บางรายแหขวะว่า เขา (พ่อเด็ก) ต้องสินคิดขนาดไหน ถึงขั้นนำเงินออมของลูกไปใช้แต่งงานใหม่ บ้างมองว่า ถ้ายากจนขนาดนั้น ก็ไม่ควรจะคิดเรื่องแต่งงานใหม่แต่แรก บ้างก็คาใจว่า ภรรยาใหม่ของพ่อเด็กคิดอย่างไรถึงไปแต่งงานกับคนแบบนี้ ส่วนข้ออ้างที่บอกว่าเงินอั่งเปาต้องเป็นการตัดสินใจของผู้ปกครองบก่อน งั้นก็ควรจะแบ่งครึ่งหนึ่งให้แม่ของเด็กด้วยใช่หรือไม่ ไม่ใช่มาอ้างเพื่อฮุบไปใช้คนเดียวเช่นนี้ 

          ทั้งนี้ ตามกฎหมายแพ่งของจีน เงินอั่งเปาถือเป็นของขวัญและเป็นทรัพย์สินของเด็กโดยตรง โดยมีกฎว่าเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินเอง แต่ถ้าอายุมากกว่า 8 ขวบแล้ว เด็กจะสามารถใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียน ของเล่นชิ้นเล็ก ๆ และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยได้ โดยผู้ปกครองมีหน้าที่ดูแลจัดการเงินเหล่านี้ให้ลูก แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดเงินหรือนำเงินของลูกไปใช้เอง 


ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เด็ก 10 ขวบยื่นฟ้องพ่อ โดนฮุบเงินอั่งเปา 3 แสนไปแต่งเมียใหม่ ซ้ำลั่นข้ออ้างสุดพีค อัปเดตล่าสุด 2 มีนาคม 2569 เวลา 12:18:56 1,683 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 วันมาฆบูชา ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 เสือ ดุสิต
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย