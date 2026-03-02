เด็ก 10 ขวบยื่นฟ้องพ่อ โดนฮุบเงินอั่งเปา 3 แสนไปแต่งเมียใหม่ ซ้ำลั่นข้ออ้างสุดพีค

เด็กชายวัย 10 ขวบ ตัดสินใจยื่นฟ้องพ่อแท้ ๆ หลังพบว่าเงินอั่งเปากว่า 3 แสนบาท ถูกนำไปใช้แต่งงานใหม่ แถมไล่..โตแล้วค่อยมาทวงใหม่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ SCMP รายงานว่า ในประเทศจีนกำลังเจอกับคดีครอบครัวที่ชวนตกใจ เมื่อเด็กชายวัย 10 ขวบ ตัดสินใจยื่นฟ้องพ่อแท้ ๆ ของตัวเอง หลังพบว่าเงินอั่งเปาที่เขาสะสมมาตลอดหลายปี ถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงานใหม่ของพ่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นกับเด็กชาย วัย 10 ขวบ ซึ่งใช้นามสมมติว่า เสี่ยวฮุย จากเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ซึ่งพ่อและแม่หย่าร้างกันเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน ช่วงแรกเด็กชายอาศัยอยู่กับพ่อ และตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา เขาได้รับเงินอั่งเปาจากญาติและผู้ใหญ่จำนวนมาก ซึ่งรวมแล้วกว่า 80,000 หยวน (ประมาณ 360,000 บาท) เงินทั้งหมดถูกนำไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารที่พ่อเป็นผู้เปิดไว้ในชื่อของลูกโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม หลังจากพ่อแต่งงานใหม่ เสี่ยวฮุยถูกส่งไปอยู่กับแม่ ซึ่งต่อมาแม่ของเด็กชายสังเกตเจอสิ่งผิดปกติ เมื่อพบว่าเงินในบัญชีของลูกถูกถอนออกจนหมด รวมเป็นเงิน 82,750 หยวน (ราว 375,000 บาท) รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ก่อนจะมาทราบในภายหลังทราบว่า ผู้เป็นพ่อเป็นทำการถอนเงินดังกล่าวออกไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานครั้งใหม่
ภายหลังได้รู้ความจริง เด็กชายขอให้พ่อคืนเงิน แต่กลับถูกปฏิเสธคืนให้ โดยพ่อให้เหตุผลว่า เงินดังกล่าวเป็นของขวัญจากเครือญาติและสังคมฝั่งของเขา โดยอ้างว่าค่อยมาเอาเงินนี้คืนตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ซ้ำยังมองว่าการโดนลูกชายทวงเงินคืนเช่นนี้เป็นฝีมือของภรรยาเก่าของเขาที่ยุยงลูก
สุดท้าย เสี่ยวฮุยตัดสินใจยื่นฟ้องต่อศาล ซึ่งหลังจากพิจารณาหลักฐานทั้งหมด ศาลมีคำตัดสินว่า เงินอั่งเปาถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของเด็กโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าพ่อจะเป็นผู้ปกครอง แต่การถอนเงินไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้เยาว์
ศาลจึงมีคำสั่งให้พ่อคืนเงินจำนวน 82,750 หยวนให้ลูกเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ย
ภายหลังคดีนี้กลายเป็นข่าว ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ของจีน บางรายแหขวะว่า เขา (พ่อเด็ก) ต้องสินคิดขนาดไหน ถึงขั้นนำเงินออมของลูกไปใช้แต่งงานใหม่ บ้างมองว่า ถ้ายากจนขนาดนั้น ก็ไม่ควรจะคิดเรื่องแต่งงานใหม่แต่แรก บ้างก็คาใจว่า ภรรยาใหม่ของพ่อเด็กคิดอย่างไรถึงไปแต่งงานกับคนแบบนี้ ส่วนข้ออ้างที่บอกว่าเงินอั่งเปาต้องเป็นการตัดสินใจของผู้ปกครองบก่อน งั้นก็ควรจะแบ่งครึ่งหนึ่งให้แม่ของเด็กด้วยใช่หรือไม่ ไม่ใช่มาอ้างเพื่อฮุบไปใช้คนเดียวเช่นนี้
ทั้งนี้ ตามกฎหมายแพ่งของจีน เงินอั่งเปาถือเป็นของขวัญและเป็นทรัพย์สินของเด็กโดยตรง โดยมีกฎว่าเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินเอง แต่ถ้าอายุมากกว่า 8 ขวบแล้ว เด็กจะสามารถใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียน ของเล่นชิ้นเล็ก ๆ และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยได้ โดยผู้ปกครองมีหน้าที่ดูแลจัดการเงินเหล่านี้ให้ลูก แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดเงินหรือนำเงินของลูกไปใช้เอง
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP