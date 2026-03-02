วันมาฆบูชา วันหยุดราชการ 3 มีนาคม 2569 ใครได้หยุด - ใครทำงาน เช็กเลย

วันหยุดเดือนมีนาคม 2569 เดือนนี้มี 1 วันคือ วันมาฆบูชา ใครกันบ้างที่ได้หยุด - ทำงานในวันนี้ เช็กได้เลย
เข้าสู่เดือนมีนาคม 2569 เดือนนี้มีวันหยุดราชการ 1 วัน คือ วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ได้หยุดตั้งแต่ต้นเดือนเลย ดังนั้น กระปุกดอทคอมจะมาตรวจสอบให้อีกครั้ง ปฏิทิน 2569 ว่า ใครได้หยุดบ้าง
คนที่ได้หยุด
- ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- พนักงานธนาคาร สาขาทั่วไป
- พนักงานบริษัทเอกชนบางบริษัท ขึ้นอยู่กับองค์กรว่าจะให้หยุดหรือไม่ให้หยุด
คนที่ไม่ได้หยุด
- พนักงานธนาคาร สาขาในห้างสรรพสินค้า
- พนักงานบริษัทเอกชนบางบริษัท ขึ้นอยู่กับองค์กรว่าจะให้หยุดหรือไม่ให้หยุด