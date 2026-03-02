HILIGHT
วันมาฆบูชา วันหยุดราชการ 3 มีนาคม 2569 ใครได้หยุด - ใครทำงาน เช็กเลย

          วันหยุดเดือนมีนาคม 2569 เดือนนี้มี 1 วันคือ วันมาฆบูชา ใครกันบ้างที่ได้หยุด - ทำงานในวันนี้ เช็กได้เลย

วันมาฆบูชา

          เข้าสู่เดือนมีนาคม 2569 เดือนนี้มีวันหยุดราชการ 1 วัน คือ วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ได้หยุดตั้งแต่ต้นเดือนเลย ดังนั้น กระปุกดอทคอมจะมาตรวจสอบให้อีกครั้ง ปฏิทิน 2569 ว่า ใครได้หยุดบ้าง

คนที่ได้หยุด


          - ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

          - พนักงานธนาคาร สาขาทั่วไป

          - พนักงานบริษัทเอกชนบางบริษัท ขึ้นอยู่กับองค์กรว่าจะให้หยุดหรือไม่ให้หยุด

คนที่ไม่ได้หยุด


          - พนักงานธนาคาร สาขาในห้างสรรพสินค้า

          - พนักงานบริษัทเอกชนบางบริษัท ขึ้นอยู่กับองค์กรว่าจะให้หยุดหรือไม่ให้หยุด


