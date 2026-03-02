HILIGHT
ทรัมป์ เปิดช่องคุยผู้นำใหม่อิหร่าน - พบ 30 ผู้นำระดับสูงถูกเก็บตั้งแต่ 30 วินาทีแรก

          อิหร่านตั้ง อาราฟี ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำสูงสุด - ทรัมป์ เปิดช่องเจรจา แย้มการสู้รบอาจกินเวลา 4 สัปดาห์ เผย 30 ผู้นำระดับสูงอิหร่าน ถูกสังหารตั้งแต่ 30 วินาทีแรก 

ทรัมป์ เปิดช่องคุยผู้นำใหม่อิหร่าน
ภาพจาก Mason Lawrence / Shutterstock.com

          วันที่ 1 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เดอะการ์เดี้ยน รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ที่ยังคงตึงเครียดต่อเนื่อง ล่าสุด โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศ เตรียมเข้าพูดคุยกับผู้นำอิหร่านที่เหลืออยู่ หลังจากที่ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เสียชีวิตไปแล้ว จากการโจมตีทางอากาศในความร่วมมือของสหรัฐฯ - อิสราเอล ที่มุ่งเป้าล้มล้างระบอบการปกครองของประเทศ

          โดย ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Atlantic ว่า เขายังคงเปิดกว้างต่อการพูดคุยกับผู้นำอิหร่านที่ยังรอดชีวิต รวมถึงผู้นำคนใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยชี้ว่า ฝั่งนั้นต้องการที่จะพูดคุย ตนก็ตกลงที่จะพูดคุยด้วย แต่ทางนั้นควรทำให้เร็วกว่านี้

          อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับ Daily Mail ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอาจจะกินเวลานานถึง 4 สัปดาห์ หรืออาจจะน้อยกว่านั้น ซึ่งแม้ทรัมป์จะอ้างว่าพร้อมพูดคุยกับอิหร่าน แต่ไม่ได้ระบุว่าการพูดคุยจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้หรือไม่

          ทรัมป์ กล่าวถึงเรื่องนี้ในวันที่ 2 ของการสู้รบ ซึ่งเมืองต่าง ๆ ในอิหร่านตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนัก ขณะที่อิหร่านยังคงตอบโต้ด้วยขีปนาวุธใส่ประเทศต่าง ๆ ในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ จนสร้างแรงสั่นสะเทือนในทั่วภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
  
ทรัมป์ เปิดช่องคุยผู้นำใหม่อิหร่าน
กลุ่มควันพวยพุ่ง หลังขีปนาวุธถล่มเตหะราน วันที่ 1 มี.ค. / ภาพจาก ATTA KENARE / AFP

          ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 10% แตะ 80 ดอลลาร์ต่อบาเรล (ราว 2,490 บาท) สำหรับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ หลังจากการโจมตีใส่เรือ 2 ลำ ทำให้การจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงัก มีรายงานว่าเรือบรรทุกสินค้าราว 150 ลำทอดสมออยู่แทนที่จะใช้เส้นทางน้ำดังกล่าว โดยคาดว่าหากสงครามยังดำเนินต่อไป ในไม่ช้าราคาน้ำมันอาจพุ่งไปถึง 100 ดอลลาร์ต่อบาเรล (ราว 3,120 บาท)

          ด้านเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติ แถลงต่อที่ประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงในวันเสาร์ (28 กุมภาพันธ์) ระบุว่ามีพลเมืองหลายร้อยชีวิตที่ถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บ จากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล โดยชี้ว่าการโจมตีนั้นเจตนามุ่งเป้าไปยังย่านที่อยู่ของพลเรือนในหลายเมือง 

ทรัมป์ เปิดช่องคุยผู้นำใหม่อิหร่าน
ภาพจาก ATTA KENARE / AFP

          หนึ่งในผู้ที่ถูกสังหารจากการสู้รบนี้คือ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีแรกของอิสราเอล โดยสื่อสหรัฐฯ หลายสำนัก รายงานว่า CIA ได้ตามรอยคาเมเนอีมานานหลายเดือน และเป็นผู้ให้เบาะแสแก่อิสราเอล เมื่อผู้นำอิหร่านเรียกประชุมที่ปรึกษาด้านกลาโหมระดับสูงในที่พักของตน นำมาซึ่งการตัดสินใจให้โจมตี 

          ทาง Channel 12 ของอิสราเอล รายงานว่า กองทัพอิสราเอลใช้กลอุบายทำให้ผู้นำอิหร่านประมาท ในเช้าวันที่มีปฏิบัติการทางทหาร เจ้าหน้าที่กองทัพถูกขอไม่ให้จอดรถในที่จอดประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงการสอดแนมของอิหร่าน และยังจงใจปล่อยให้ข้อมูลเท็จให้รั่วไหล นอกจากนี้สื่อดังกล่าวยังอ้างว่า กองทัพอากาศของอิสราเอล สามารถสังหารผู้นำระดับสูงของอิหร่านได้ ภายใน 30 วินาทีแรกของการโจมตี 
 
          ด้าน ทรัมป์ เผยกับ Fox News ว่า ภายใน 2 วันแรกของการถล่ม มีผู้นำของอิหร่ายถูกสังหารแล้ว 48 ราย พร้อมอ้างผ่านโพสต์บนโซเชียลว่ามีการจมเรือรบของอิหร่านไป 9 ลำ และทำลายกองบัญชาการกองทัพเรือแล้ว

          ทั้งนี้ Reuters รายงานว่า อิหร่านได้แต่งตั้ง อาลเรซา อาราฟี (Alireza Arafi) วัย 67 ปี ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นำสูงสุด จนกว่าสมัชชาผู้เชี่ยวชาญจะมีการเลือกผู้นำคนใหม่รายต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก The GuardianReutersAljazeera


