ฉาว จับคนไทยในไต้หวัน พบผัวเมียทะเลาะกัน ชูมือถือจ่อหน้าลูกเรือ ฉุนโดนเตือน

ฉาว คนไทยก่อเรื่องบนเครื่องบินที่ไต้หวัน จนถูกจับ เครื่องดีเลย์เกิน 40 นาที พบผัวเมียทะเลาะกัน ลูกเรือเตือนกลับอ้าง จ่ายเงินมาเหมือนกัน เดินโวยวายถ่ายหน้าคนทั้งลำ
ภาพจาก TikTok @eatshit30678
เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ขณะนี้ กรณีผู้ใช้ TikTok @eatshit30678 ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ โพสต์คลิปบันทึกเหตุการณ์จากเที่ยวบินหนึ่ง ขณะที่ทางลูกเรือได้นำตัวผู้โดยสาร 2 รายลงไปจากเครื่อง พร้อมระบุข้อความว่า "จับกุมคนไทย 2 คน"
ภาพจาก TikTok @wilaiwanchantabng
โดยผู้โพสต์ ได้อธิบายสถานการณ์ว่า เหตุเกิดขึ้นบนเที่ยวบินหนึ่ง เส้นทางไต้หวัน-ไทย ซึ่งก่อนที่เครื่องจะขึ้น ชายที่อยู่ในคลิปเริ่มโวยวายทันทีตั้งแต่ขึ้นมาบนเครื่อง แถมยังเดินตะโกนไปมา พยายามจะใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปผู้โดยสารคนอื่น ๆ เมื่อทางลูกเรือขอให้เขาลงไปจากเครื่อง ชายคนนี้ยังคงสร้างปัญหาอีกแม้แต่ตอนอยู่ในสะพานเทียบเครื่องบิน จนสุดท้ายกัปตันต้องมาจัดการ
ยังมีชาวเน็ตที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า เท่าที่สังเกตชายหญิงคู่นี้เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ก่อนจะขึ้นเครื่องแล้ว 2 ผัวเมียย่าจะแอบมาทำงาน จากนั้นเถ้าแก่อาจจะส่งกลับ ระหว่างรอขึ้นเครื่องทางผัวจะดูวุ่นวาย ๆ ถามเมียมาเงินเข้าหรือยัง มีคืนเงินหรือยัง
ภาพจาก TikTok @eatshit30678
ทางเจ้าของโพสต์จึงตอบว่า เหตุการณ์น่าจะเป็นอย่างที่เล่ามา และโชคดีที่สุดท้ายเขาก็เดินทางมาถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมชี้ว่า กว่านักบินจะได้รับอนุญาตให้นำเครื่องขึ้นบินอีกครั้ง ก็ใช้เวลาถึง 40 นาทีหลังจากที่ 2 คนนี้ถูกนำตัวลงจากเครื่องไปแล้ว
ภาพจาก TikTok @wilaiwanchantabng
ขณะที่ผู้ใช้ TikTok @wilaiwanchantabng ได้เผยคลิปจากเหตุการณ์เดียวกัน ซึ่งชายที่ก่อเรื่องนั้นยังจะเดินกลับเข้ามาในเครื่องบิน และยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายจ่อหน้าลูกเรือทุกคนที่อยู่ตรงบริเวณนั้น
โดยผู้โพสต์ระบุว่า "#เหตุการณ์บนเครื่องเมื่อวาน ชื่นชมพนักงานค่ะพยายามมแก้สถานการณ์ดีมาก แต่คนแบบนี้ไม่น่าให้ขึ้นมาแต่แรก นิสัยเสียทำคนอื่นเสียเวลามาก #คนไทยในใต้หวัน"
ภาพจาก TikTok @wilaiwanchantabng
พร้อมกันนั้นยังเล่าว่า ผัวเมียคู่นี้ตกลงกันว่าจะกลับบ้าน แต่พอจะกลับจริงฝ่ายผัวไม่อยากกลับ เลยโทร. บอกที่บ้านว่าไม่กลับแล้ว คุยกันเสียงดัง พอเจ้าหน้าที่มาตักเตือนก็ไม่พอใจ บอกว่าจ่ายเงินเหมือนกัน เลยเดินถ่ายทั่วเครื่องบิน 2-3 รอบ
ทั้งนี้ ก็มีชาวเน็ตคนอื่น ๆ ต่างวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของคู่ผัวเมียดังกล่าว โดยเฉพาะฝ่ายชายที่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ทำคนอื่นเสียเวลา แถมยังเสียภาพลักษณ์คนไทยอีกด้วย
ภาพจาก TikTok @wilaiwanchantabng