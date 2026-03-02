ญี่ปุ่นว้าว ภาพที่คนไทยเจอในรถไฟฟ้า คอมเมนต์เห็นพ้อง ทำไมที่ญี่ปุ่นไม่ทำแบบนี้

ญี่ปุ่นว้าว ภาพที่คนไทยเจอในรถไฟฟ้า คอมเมนต์แทบเป็นเอกฉันท์ ถ้าเจอแบบนี้ที่ญี่ปุ่นจะเป็นยังไง มองนี่แหละเหตุผลที่ไม่มีคนทำที่นี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tassanee Perngkarm
แชร์สนั่นในหมู่ชาวเน็ตญี่ปุ่น สำหรับโพสต์จาก X @PK76349649 คนญี่ปุ่นในไทย ซึ่งพูดถึงภาพที่คนไทยพบเจอขณะขึ้นรถไฟฟ้า มีสินค้าตัวอย่างแขวนอยู่เป็นแถวบนราวจับ พร้อมอธิบายว่า "บางครั้งก็จะมีโฆษณาลักษระนี้ติดไว้ตามเสาหรือที่จับ ของรถไฟฟ้าในไทย ซึ่งคุณสามารถหยิบกลับบ้านไปได้ รอบนี้ดูเหมือนจะเป็นโฆษณายาสระผมล่ะ"
โดยพบว่าภาพดังกล่าว นำมาจากโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ที่โพสต์ไว้ในกลุ่ม "คนขึ้นรถไฟฟ้า - คอมมูนิตี้ (BTS | MRT | SRT | ARL)" เพื่อสอบถามว่าของที่แขวนไว้แบบนี้ หยิบได้ใช่ไหม พร้อมชี้พิกัดว่าเจอมาจากที่อ่อนนุช ซึ่งมีคนอื่น ๆ เข้ามาช่วยตอบว่า สามารถหยิบกลับไปได้ เป็นสินค้าทดลองที่เขาตั้งใจแจก แต่ก็แนะนำให้หยิบตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม หลังจากภาพดังกล่าวถูกคนญี่ปุ่นในไทยนำมาโพสต์ ก็ได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อไปอย่างมาก ซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่พูดไปในทางเดียวกันคือ ถ้ามีแบบนี้ที่ญี่ปุ่น คงถูกกวาดหมดไม่เหลือ โดยมีคอมเมนต์ เช่น
"ถ้าทำแบบนี้ที่ญี่ปุ่น คงมีเจ้าโง่สักคนมาขโมยไปหมด มันจะแย่มาก"
"ฉันคิดว่าพวกเขาน่าทึ่งมาก"
"ในญี่ปุ่น อาจมีคน ๆ เดียวที่กวาดทุกอย่างไปขายต่อ จึงทำไม่ได้ที่นี่"
"ถ้าทำแบบนี้ที่ญี่ปุ่น คงหมดเกลี้ยงใน 5 นาที"
"ในบางประเทศคงหายวับในพริบตา ไม่เหลืออะไรเลย"