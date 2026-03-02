HILIGHT
ผู้เชี่ยวชาญ เตือนสายอาชีพ ส่อถูก AI แย่งงาน มองเริ่มกระทบใน 18 เดือน

          ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เตือนสายอาชีพ ส่อถูก AI แย่งงานใน 18 เดือน เผยหลัก ๆ คืองานออฟฟิศ ที่จะถูกปรับมาเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น 

สายอาชีพ ส่อถูก AI แย่งงานใน 18 เดือน

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Unilad รายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ออกมาเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่เทคโนโลยีจะส่งผลต่อมนุษย์เงินเดือนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หลังจากที่ภาคธุรกิจต่าง ๆ เริ่มนำ AI มาใช้ในการทำงานมากขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน

          ท่ามกลางความกังวลที่สายอาชีพต่าง ๆ อาจถูก AI เข้ามาแทนที่ แต่บางทีสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ในตอนนี้อาจเป็นเพียงส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็ง และหนึ่งในคนที่เชื่อว่า AI จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับตลาดแรงงานในอนาคตอันใกล้ก็คือ มุสตาฟา สุไลมาน ซีอีโอฝ่าย AI ของไมโครซอฟท์

          จากคำสัมภาษณ์กับ Financial Times มุสตาฟา สุไลมาน เตือนว่า AI จะพัฒนามาจนมีประสิทธิภาพในการทำงานระดับเดียวกับมนุษย์ในสายงานออฟฟิศ ซึ่งสายอาชีพดังกล่าวครอบคลุมถึงงานธนาคาร การเงิน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การประกันภัย งานบัญชี และอื่น ๆ  

          เขาเชื่อว่าอีกไม่ช้างานในสายอาชีพเหล่านี้จะถูกปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น ดังนั้น คำคาดการณ์ที่น่าหวาดหวั่นของเขาก็คือ งานส่วนใหญ่...แม้จะไม่ใช่ทั้งหมด จะถูกขับเคลื่อนด้วย AI 

          ดังนั้น งานออฟฟิศของคนที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นทนายความ นักบัญชี ผู้จัดการโปรเจกต์ หรือแม้แต่นักการตลาด จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ทำแทน ภายใน 12-18 เดือนข้างหน้า 

          สำหรับการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ AI เกิดขึ้นเร็วมาก โดยในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เริ่มมีพนักงานผลิตผลงานที่เขียนโค้ดด้วยความช่วยเหลือของ AI กันแล้ว ซึ่ง สุไลมาน อธิบายว่า มันจะเป็นความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่ต่างออกไป และสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 

          คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI บางคนออกมาเตือนว่า แม้ AI จะมีประโยชน์ในการปรับปรุงชีวิตประจำวัน แต่อาจกวาดล้างตลาดแรงงานได้ โดยไม่นานมานี้ บิล เกตส์ เพิ่งจะแชร์ความคิดเกี่ยวกับ 3 อาชีพที่เขาเชื่อว่าจะถูก AI คัดออกเป็นกลุ่มแรก คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักสืบเอกชน และผู้จัดการฝ่ายขาย ขณะที่อาชีพอื่น ๆ อย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องยนต์ หรือแม้แต่ทนายความ ก็ใช่ว่าจะรอดพ้น 

          อย่างไรก็ตาม สายงานที่เขาคาดว่าจะอยู่รอดท่ามกลาง AI ในขณะนี้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และนักชีววิทยา 


ขอบคุณข้อมูลจาก Unilad

