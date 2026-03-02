ผู้เชี่ยวชาญ เตือนสายอาชีพ ส่อถูก AI แย่งงาน มองเริ่มกระทบใน 18 เดือน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เตือนสายอาชีพ ส่อถูก AI แย่งงานใน 18 เดือน เผยหลัก ๆ คืองานออฟฟิศ ที่จะถูกปรับมาเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น
ท่ามกลางความกังวลที่สายอาชีพต่าง ๆ อาจถูก AI เข้ามาแทนที่ แต่บางทีสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ในตอนนี้อาจเป็นเพียงส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็ง และหนึ่งในคนที่เชื่อว่า AI จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับตลาดแรงงานในอนาคตอันใกล้ก็คือ มุสตาฟา สุไลมาน ซีอีโอฝ่าย AI ของไมโครซอฟท์
จากคำสัมภาษณ์กับ Financial Times มุสตาฟา สุไลมาน เตือนว่า AI จะพัฒนามาจนมีประสิทธิภาพในการทำงานระดับเดียวกับมนุษย์ในสายงานออฟฟิศ ซึ่งสายอาชีพดังกล่าวครอบคลุมถึงงานธนาคาร การเงิน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การประกันภัย งานบัญชี และอื่น ๆ
เขาเชื่อว่าอีกไม่ช้างานในสายอาชีพเหล่านี้จะถูกปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น ดังนั้น คำคาดการณ์ที่น่าหวาดหวั่นของเขาก็คือ งานส่วนใหญ่...แม้จะไม่ใช่ทั้งหมด จะถูกขับเคลื่อนด้วย AI
สำหรับการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ AI เกิดขึ้นเร็วมาก โดยในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เริ่มมีพนักงานผลิตผลงานที่เขียนโค้ดด้วยความช่วยเหลือของ AI กันแล้ว ซึ่ง สุไลมาน อธิบายว่า มันจะเป็นความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่ต่างออกไป และสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI บางคนออกมาเตือนว่า แม้ AI จะมีประโยชน์ในการปรับปรุงชีวิตประจำวัน แต่อาจกวาดล้างตลาดแรงงานได้ โดยไม่นานมานี้ บิล เกตส์ เพิ่งจะแชร์ความคิดเกี่ยวกับ 3 อาชีพที่เขาเชื่อว่าจะถูก AI คัดออกเป็นกลุ่มแรก คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักสืบเอกชน และผู้จัดการฝ่ายขาย ขณะที่อาชีพอื่น ๆ อย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องยนต์ หรือแม้แต่ทนายความ ก็ใช่ว่าจะรอดพ้น
อย่างไรก็ตาม สายงานที่เขาคาดว่าจะอยู่รอดท่ามกลาง AI ในขณะนี้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และนักชีววิทยา
