ปิดตำนานรถเจ้าดัง หยุดให้บริการ จากนี้จะเดินทางเข้าเมืองยังไงต่อ เหลือรถเจ้าไหน

          ปิดตำนานรถเขียวสะอื้น หยุดให้บริการ พร้อมเปิดเส้นทางรถโดยสารคันไหนที่จะเข้ารังสิตหรือตัวเมืองได้อีกบ้าง เป็นรถของชาว จ.ปทุมธานี

ปิดตำนานรถเจ้าดัง หยุดให้บริการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนองเสือฮับ

          วันที่ 2 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถขนส่งในพื้นที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ซึ่งขับในเส้นทางรังสิต-หนองเสือ หรือเรียกกันในภาษาปากว่า "เขียวสะอื้น" ประกาศปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ปิดตำนานรถเจ้าดัง หยุดให้บริการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนองเสือฮับ

          การปิดตัวของรถเขียวสะอื้น ทำให้คนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ที่จะเข้าตัวเมือง เข้ากรุงเทพฯ ต้องหาวิธีการเดินทางใหม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การใช้รถมินิบัสสีฟ้าขาว มีจุดขึ้นรถอยู่ใกล้ รพ.หนองเสือ คลอง 10 ราคาเริ่มต้น 12-26 บาทตามระยะทาง

ปิดตำนานรถเจ้าดัง หยุดให้บริการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนองเสือฮับ

เส้นทางของรถมินิบัส มีดังนี้

          ตลาดในรังสิต -> หมู่บ้าน 200 ปี ->  ฟิวเจอร์รังสิต -> ต่างระดับบางขัน (วัดบางขัน) -> วัดพระธรรมกาย -> คลอง 4 คลองหลวง -> หนองเสือ


