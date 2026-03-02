HILIGHT
สภาพอากาศ 3 มีนาคม 2569 พื้นที่ใดสุ่มเสี่ยงเจอพายุฤดูร้อน ท่ามกลางวันหยุดแบบนี้

          สภาพอากาศ 3 มีนาคม 2569 พื้นที่ใดสุ่มเสี่ยงเจอพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 3-6 มีนาคมบ้าง เตรียมรับมือในวันหยุดให้ดี ฝนนอกฤดู


สภาพอากาศ

          วันที่ 2 มีนาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการลงประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 3-6 มีนาคม 2569) ฉบับที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้

          ในช่วงวันที่ 3-6 มี.ค. 69 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเริ่มจากด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑล และภาคเหนือ จะได้รับผลกระทบ ในระยะต่อไป โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่


          ทั้งนี้เนื่องจากจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

          ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย






