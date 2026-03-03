แม่โชว์บ้านหลังโต หาคู่ให้ลูกชาย เจอเมนต์แรงถึงสภาพ 3 หนุ่ม พีคสุดตรงพ่อ

แม่อวดบ้านหลังโต ให้ลูกชายยืนเรียง ลงประกาศหาสะใภ้ กลับเจอคนเมนต์แรง จวกสภาพแบบนี้ ใครจะกล้ายกลูกสาวให้ พีคสุดหลังเห็นพ่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Soha รายงานว่า คลิปที่แม่รายหนึ่งนำมาโพสต์บนโลกออนไลน์ ด้วยความหวังว่าจะหา "เจ้าสาว" ให้ลูกชายทั้ง 3 ที่ยังโสด กลับกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก โดยหลายคนคอมเมนต์แรงเมื่อได้เห็นสารรูปของลูกชายทั้ง 3 คน
ในมุมมองของพ่อแม่ คงไม่แปลกที่จะร้อนใจ เมื่อลูกชายทั้ง 3 คนก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ โตพอจะแต่งงานสร้างครอบครัว แต่กลับยังหาคู่ไม่ได้ ทั้งที่บ้านของพวกเขาก็ไม่ได้ลำบากอะไร ตรงกันข้าม ครอบครัวนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้มีอันจะกิน ฐานะดีจนสามารถสร้างบ้านหลังโต ที่ดูโออ่า สวยหรูราวคฤหาสน์ อยู่ในย่านชนบทของจีน
ดังนั้นเพื่อจะตามหาสาวมาเป็นสะใภ้ แม่จึงจัดแจงให้ลูกชายทั้ง 3 คน มายืนเรียงแถวหน้ากระดานกับหน้าบ้าน ถ่ายคลิปไปโพสต์ ประกาศหาภรรยาให้ลูกชาย
แต่สิ่งที่ครอบครัวได้รับกลับไม่ใช่ว่าที่สะใภ้ กลับเป็นคำเสียดสีและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หลายคนคอมเมนต์แรงเมื่อได้เห็นสภาพของลูกชายทั้ง 3 คน เช่น
"แค่มอง 3 หนุ่มนี่ให้เป็นคนปกติก็ยากแล้ว"
"ลูกชาย 3 คนสภาพนี้ยังคิดจะหาเมีย ขนาดแอปฯ เงินกู้ดอกเบี้ยสูง เห็นหน้าตาแบบนี้แล้วอาจจะยังไม่อนุมัติด้วยซ้ำ"
"ชายหนุ่ม 3 คนนี้ดูไม่มีการศึกษา บุคลิกภาพไม่ดี ใครจะกล้ายกลูกสาวให้"
โดยพบว่าในบรรดาลูกชายทั้ง 3 คน มีอยู่ 2 คนที่ย้อมผมทองดูฉูดฉาด ส่วนอีกคนแม้จะผมดำ แต่ก็ดูท่าทางค่อนข้างเหลาะแหละ ขาดความน่าเชื่อถือ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ลูกชายทั้ง 3 คนดูเป็นแบบนี้ เมื่อเห็นสภาพพ่อของพวกเขาก็รู้ได้ทันที โดยพ่อของพวกเขาเป็นชายวัยกลางคน ที่ย้อมผมทองสว่าง เปลือยท่อนบน มีแค่กระเป๋าสะพายข้าง ดูมีสไตล์ไม่เหมือนใคร ทำให้หลายคนมองว่าการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เองก็น่าจะมีส่วน
ท่ามกลางเสียงวิจารณ์รุนแรงที่มุ่งเป้าไปยังภาพลักษณ์ ยังมีการวิเคราะห์ว่าคนรุ่นก่อนในจีนอาจไม่มีโอกาสเรียนสูงนัก ต้องออกมาทำงานตั้งแต่อายุน้อย จนสามารถสร้างฐานะได้ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป แนวคิดเก่า ๆ ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา มีแค่ฐานะมั่งคั่ง อาจจะยังไม่เพียงพอ
