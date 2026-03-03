โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน แก่ข้าราชบริพารในพระองค์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ให้ ร.อ.หญิง เรวดี วชิรจารุภัตติ์ กับ ร.อ.หญิงปาริชาติ แก้วเกตุ
วันที่ 3 มีนาคม 2569 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน มีรายละเอียดว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า
1. ร.อ.หญิง เรวดี วชิรจารุภัตติ์
2. ร.อ.หญิง ปาริชาติ แก้วเกตุ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569