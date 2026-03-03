คนแน่นสุวรรณภูมิมากกว่าปกติ เกี่ยวกับสถานการณ์โลกไหม จนผู้รู้มาแจงเกิดอะไรขึ้น

ไขปริศนา คนแน่นสนามบินสุวรรณภูมิตรงเคาน์เตอร์เช็กอินมากกว่าปกติ เกิดอะไรขึ้น ก่อนมีผู้รู้เข้ามาชี้แจง เกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางไหม
เมื่อคืนที่ผ่านมา (2 มีนาคม 2569) ในกลุ่มคนเที่ยวญี่ปุ่นมีการโพสต์รูปภายในสนามบินสุวรรณภูมิที่มีคนแน่นขนัดเกินมาตรฐาน จนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งจุดที่พบความหนาแน่นที่สุดอยู่ตรงบริเวณเคาน์เตอร์เช็กอินของการบินไทย เส้นทางการบินไปญี่ปุ่น
ทั้งนี้ หลายคนตีความไปว่า อาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ความดุเดือดในตะวันออกกลาง ทำให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารตกค้าง บางคนก็มองว่า นี่คือสถานการณ์ปกติ
อีกมุมหนึ่งมีคนออกมาโพสต์ว่า การบินไทยเปลี่ยนระบบการเช็กอินด้วยตัวเอง (self check-in bag drop) มีกระเป๋าได้แค่ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ซึ่งเป็นกฎใหม่ จากเดิมที่ได้หลายใบ แต่ระบบไม่ทำงาน ทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดต้องมาเช็กอินที่เคาน์เตอร์แทนจนคนหนาแน่นนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลจะถูกต้องที่สุด ต้องรอการบินไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงอีกครั้ง