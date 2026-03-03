HILIGHT
อิหร่าน ปิดช่องแคบฮอร์มุซ - ขู่ยิงเรือทุกลำที่จะผ่าน ตอบโต้สหรัฐฯ ราคาน้ำมันส่อวิกฤต


            อิหร่าน ปิดช่องแคบฮอร์มุซ - ขู่ยิงเรือทุกลำที่คิดผ่าน เพิ่มวิกฤตราคาน้ำมันโลก ลั่นจะไม่มีน้ำมันหลุดออกไปสักหยด โดยเฉพาะพวกอเมริกัน !
            
ภาพจาก ATTA KENARE / AFP

            วันที่ 2 มีนาคม 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า ผู้บัญชาการในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) พร้อมขู่โจมตีเรือลำใดก็ตามที่พยายามจะผ่านช่องแคบนี้ 
            
            "ช่องแคบปิดแล้ว ถ้าใครพยายามจะผ่าน วีรบุรุษแห่ง IRGC และกองทัพเรือที่ประจำการอยู่จะเผาเรือเหล่านั้นซะ" อิบราฮิม จาบารี ที่ปรึกษาอาวุโสของผู้บัญชาการสูงสุด IRGC ระบุในวันจันทร์ (2 มีนาคม)
            
            รายงานเผยว่า การมุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการผลิตน้ำมันโลก เป็นส่วนหนึ่งในการตอบโต้จากอิหร่าน หลังถูกสหรัฐฯ - อิสราเอล รวมหัวโจมตีในสงครามที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยไม่เพียงแค่ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้น แต่ จาบารี ยังประกาศผ่านเทเลแกรมของกลุ่ม IRGC ด้วยว่า "เราจะโจมตีท่อส่งน้ำมันด้วย และจะไม่ยอมให้มีน้ำมันหลุดออกไปจากภูมิภาคนี้แม้แต่หยดเดียว ราคาน้ำมันจะพุ่งถึง 200 ดอลลาร์ (ราว 6,200 บาท) ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
            
            "ชาวอเมริกันที่มีหนี้สินหลายพันล้านดอลลาร์ ล้วนพึ่งพาน้ำมันในภูมิภาคนี้ แต่พวกมันควรรู้ไว้ว่าจะไม่มีน้ำมันไปถึงพวกมันแม้แต่หยดเดียว" จาบารี ระบุ 

ทำไมการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ถึงสำคัญ

            
ช่องแคบฮอร์มุซ

            ช่องแคบฮอร์มุซ ตั้งอยู่ระหว่างโอมานและอิหร่าน เชื่อมต่ออ่าวเปอร์เซียทางเหนือกับอ่าวโอมานทางใต้ และทะเลอาหรับที่อยู่ไกลออกไป นี่คือหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก โดยมีน้ำมันประมาณ 1 ใน 5 ของการใช้น้ำมันทั่วโลก ที่ผ่านช่องแคบนี้ 
            
            ประเทศสมาชิก OPEC อย่างซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต และอิรัก ส่งออกน้ำมันดิบส่วนใหญ่ผ่านเส้นทางนี้ โดยส่วนมากไปยังเอเชีย ขณะที่ กาตาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออก LNG รายใหญ่ที่สุดของโลก ส่ง LNG เกือบทั้งหมดผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
            
            ช่องแคบนี้กว้างเพียง 33 กิโลเมตร ณ จุดที่แคบที่สุด โดยเลนการเดินเรือกว้างเพียง 3 กิโลเมตร ในแต่ละทิศทาง ความวุ่นวายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบนี้ จะยิ่งทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น นำมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ที่บานปลาย 

ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น 

            
            การหยุดชะงักของบรรดาเรือต่าง ๆ ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นที่โรงกลั่นน้ำมันต่าง ๆ ท่ามกลางการสู้รบในขณะนี้ ทำให้ราคาพลังงานและน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม โดยพบว่าราคาแก๊สธรรมชาติ พุ่งขึ้นเกือบ 50% ในยุโรป และเกือบ 40% ในเอเชีย นับตั้งแต่ QatarEnergy ผู้ผลิตรายใหญ่ ระงับการส่ง LNG ภายหลังโรงกลั่นถูกโจมตี 

สหรัฐฯ โต้ หลังอิหร่านชี้ รร.หญิง ถูกถล่ม คร่ากว่า 160 ชีวิต ในการโจมตีวันแรก

            
            นอกเหนือจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมัน อีกจุดที่น่าจับตาคือประเด็นด้านมนุษยธรรม โดยก่อนหน้านี้สื่อของรัฐอิหร่านรายงานว่า การโจมตีวันแรกโดยสหรัฐฯ - อิสราเอล ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 160 ราย ในโรงเรียนประถมหญิง ทางตอนใต้ของอิหร่าน หลังจากโรงเรียนถูกโจมตี 

ภาพจาก ATTA KENARE / AFP
            
            เหตุการณ์นี้ถูกประณามโดยยูเนสโก ตลอดจน มาลาลา ยูซาฟไซ นักเคลื่อนไหวเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดยการโจมตีสถาบันการศึกษา หรือโรงพยาบาล หรือโครงสร้างพลเรือนอื่น ๆ โดยเจตนา ถือเป็นอาชญากรรมสงคราม ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
            
            ขณะที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โก รูบิโอ ออกมาปฏิเสธเพียงว่า กองกำลังสหรัฐฯ "จะไม่โจมตีโรงเรียนโดยเจตนา"  

ขอบคุณข้อมูลจาก Aljazeera, Reuters

อัปเดตล่าสุด 3 มีนาคม 2569 เวลา 11:58:00
Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย