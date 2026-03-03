HILIGHT
ความในใจแม่บ้าน ซื้อตะหลิวใหม่มาทำอาหาร เจอสติ๊กเกอร์ติดแบบนี้ ออกยังไงดี

          ความในใจแม่บ้าน ซื้อตะหลิวใหม่มาทำอาหาร เจอสติ๊กเกอร์ติดแบบนี้ เอาออกยังไงดี สงสัยจะติดไปทำไม มันเอาออกยาก คนแห่แนะวิธีเอาออก


ภาพจาก เฟซบุ๊ก โมโม่ จูเน่

          หนึ่งที่วิธีตรวจสอบว่า สินค้านี้เป็นของใหม่ ซื้อมาจากร้านสด ๆ ร้อน ๆ ในสินค้าบางประเภท จะใช้วิธีการติดสติ๊กเกอร์ ซึ่งในบางครั้งก็สร้างปัญหาความยุ่งยากให้กับลูกค้าที่ซื้อได้เช่นกัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โมโม่ จูเน่

          วันที่ 3 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก โมโม่ จูเน่ ที่เพิ่งซื้อตะหลิวใหม่แกะกล่อง แต่กลับเจอสติ๊กเกอร์ของแบรนด์ติดไว้ในจุดที่ใช้ทำอาหารพอดี ปัญหาคือ จะแกะออกยังไง และถ้าแกะได้ ทำยังไงให้กาวหลุดออกหมด มันเป็นจุดที่สัมผัสกับอาหารด้วย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โมโม่ จูเน่

          หลายคนก็มีการแนะนำต่าง ๆ นานา เช่น เอาตะหลิวไปใกล้ไฟอ่อน ๆ เพื่อให้สติ๊กเกอร์หดตัว แล้วเดี๋ยวจะแกะง่ายขึ้น แล้วค่อยทำความสะอาดคราบกาว บางคนก็แนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาด

          แต่ส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์ว่า ติดทำไมในจุดสำคัญ มันทำความสะอาดยากจริง ๆ


โพสต์เมื่อ 3 มีนาคม 2569 เวลา 12:32:56
