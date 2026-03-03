HILIGHT
สาวหนักกว่า 70 กก. ฮึดลดได้ 25 กก. หลังคนทักจะหน้าเหมือนดารา พลิกร่างสู่ดาวมหาลัย

          สาวหนักกว่า 70 กก. ฮึดลดความอ้วนหลังถูกทัก ถ้าผอมจะหน้าเหมือนดารา พลิกร่างใหม่จนสวยปิ๊ง กลายเป็นดาวมหาลัย บอกแล้ว..ดูเหมือนดาราหรือยัง 



ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram nakodayon

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ นาโกะ (Nako) อินฟลูเอนเซอร์สาวญี่ปุ่น ที่ทำให้แฟน ๆ ต่างทึ่งหลังออกมาเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลง จากเด็กสาวมัธยมปลายหุ้นจ้ำม่ำ หนักกว่า 70 กิโลกรัม แต่หลังจากมีคนทักว่าถ้าผอมจะหน้าเหมือนดารา ก็ทำให้เธอฮึดสู้ ลดน้ำหนักลงมาจนเหลือ 45 กิโลกรัม กระทั่งกลายเป็นดาวมหาลัย 

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram nakodayon

          ทาโกะ เคยถูกยกให้เป็นสาวที่สวยที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยสึคุบะ ของจังหวัดอิบารากิ และครองมงกุฎ มิสสึคุบะ 2022 อีกทั้งในปีต่อมา เธอยังได้ตำแหน่งรองอันดับ 1 จากการประกวดนางงามในหมู่นักศึกษาระดับประเทศด้วย โดยปัจจุบัน ทาโกะ เป็นที่รู้จักในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า 100,000 ฟอลโลเว่อร์ 

          แม้ปัจจุบันจะสวยปิ๊ง ทาโกะก็ไม่คิดปิดบังอดีตแสนตุ้ยนุ้ยของเธอ แถมยังแชร์ภาพของตัวเองตอนที่หนักกว่า 70 กิโลกรัม มาให้ชาวเน็ตได้ดู พร้อมบอกเล่าประสบการณ์และวิธีในการลดน้ำหนัก 

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram nakodayon

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram nakodayon

          ทาโกะ เผยว่า ตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย แม้ว่าเธอจะดูเจ้าเนื้อ ตุ้ยนุ้ยทั้งลำตัวและใบหน้า แต่ด้วยตาสวย ๆ และออร่าที่เปล่งประกายยังคงโดดเด่น ทำให้มีบางคนเธอพยายามกระตุ้นเธอให้ลดน้ำหนัก โดยบอกว่า "ถ้าเธอผอมลง จะดูเหมือนนักแสดงสาว ทาโอะ ทสึจิยะ (Tao Tsuchiya) เลย" 

          คำพูดนั้นกลายมาเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ที่สุดในการลดน้ำหนักของทาโกะ อย่างไรก็ตาม เส้นทางในการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นเวลา 5 ปี ที่ทาโกะต้องควบคุมอาหารอย่างเข้มงวด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนวดหน้าบ่อย ๆ 

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram nakodayon
ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram nakodayon

          เมื่อน้ำหนักลดลง โครงหน้าของเธอเริ่มชัดขึ้น แต่ทาโกะยังอดแซวตัวเองไม่ได้ว่า แม้จะผอมลงแล้ว แต่ก็ยังดูไม่เหมือน ทาโอะ ทสึจิยะ เลยสักนิด 

          นอกจากนี้ เธอยังเลือกที่จะไว้ผมสั้นเพื่อสร้างสไตล์ของตัวเองด้วย 

          เส้นทางการลดน้ำหนัก 5 ปี กับน้ำหนักที่หายไป 25 กิโลกรัมนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และภาพก่อน-หลังลดน้ำหนักของทาโกะก็ทำให้แฟน ๆ ทึ่งมาก จนมีคนเข้ามาดูกว่า 24 ล้านครั้ง พร้อมคอมเมนต์ชื่นชม เช่น 

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram nakodayon
 
          "ไม่มีทาง เธอดูเหมือนคนละคนเลย"

          "สวยมาก ความพยายามเห็นผลจริง ๆ"

          "น่าทึ่งมาก"

          "เธอดูสวย ไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนก็ตาม"

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram nakodayon

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram nakodayon

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram nakodayon

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram nakodayon

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday


3 มีนาคม 2569
