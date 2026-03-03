สาวหนักกว่า 70 กก. ฮึดลดได้ 25 กก. หลังคนทักจะหน้าเหมือนดารา พลิกร่างสู่ดาวมหาลัย

สาวหนักกว่า 70 กก. ฮึดลดความอ้วนหลังถูกทัก ถ้าผอมจะหน้าเหมือนดารา พลิกร่างใหม่จนสวยปิ๊ง กลายเป็นดาวมหาลัย บอกแล้ว..ดูเหมือนดาราหรือยัง
ภาพจาก Instagram nakodayon
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ นาโกะ (Nako) อินฟลูเอนเซอร์สาวญี่ปุ่น ที่ทำให้แฟน ๆ ต่างทึ่งหลังออกมาเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลง จากเด็กสาวมัธยมปลายหุ้นจ้ำม่ำ หนักกว่า 70 กิโลกรัม แต่หลังจากมีคนทักว่าถ้าผอมจะหน้าเหมือนดารา ก็ทำให้เธอฮึดสู้ ลดน้ำหนักลงมาจนเหลือ 45 กิโลกรัม กระทั่งกลายเป็นดาวมหาลัย
ภาพจาก Instagram nakodayon
ทาโกะ เคยถูกยกให้เป็นสาวที่สวยที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยสึคุบะ ของจังหวัดอิบารากิ และครองมงกุฎ มิสสึคุบะ 2022 อีกทั้งในปีต่อมา เธอยังได้ตำแหน่งรองอันดับ 1 จากการประกวดนางงามในหมู่นักศึกษาระดับประเทศด้วย โดยปัจจุบัน ทาโกะ เป็นที่รู้จักในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า 100,000 ฟอลโลเว่อร์
แม้ปัจจุบันจะสวยปิ๊ง ทาโกะก็ไม่คิดปิดบังอดีตแสนตุ้ยนุ้ยของเธอ แถมยังแชร์ภาพของตัวเองตอนที่หนักกว่า 70 กิโลกรัม มาให้ชาวเน็ตได้ดู พร้อมบอกเล่าประสบการณ์และวิธีในการลดน้ำหนัก
ทาโกะ เผยว่า ตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย แม้ว่าเธอจะดูเจ้าเนื้อ ตุ้ยนุ้ยทั้งลำตัวและใบหน้า แต่ด้วยตาสวย ๆ และออร่าที่เปล่งประกายยังคงโดดเด่น ทำให้มีบางคนเธอพยายามกระตุ้นเธอให้ลดน้ำหนัก โดยบอกว่า "ถ้าเธอผอมลง จะดูเหมือนนักแสดงสาว ทาโอะ ทสึจิยะ (Tao Tsuchiya) เลย"
คำพูดนั้นกลายมาเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ที่สุดในการลดน้ำหนักของทาโกะ อย่างไรก็ตาม เส้นทางในการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นเวลา 5 ปี ที่ทาโกะต้องควบคุมอาหารอย่างเข้มงวด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนวดหน้าบ่อย ๆ
เมื่อน้ำหนักลดลง โครงหน้าของเธอเริ่มชัดขึ้น แต่ทาโกะยังอดแซวตัวเองไม่ได้ว่า แม้จะผอมลงแล้ว แต่ก็ยังดูไม่เหมือน ทาโอะ ทสึจิยะ เลยสักนิด
นอกจากนี้ เธอยังเลือกที่จะไว้ผมสั้นเพื่อสร้างสไตล์ของตัวเองด้วย
เส้นทางการลดน้ำหนัก 5 ปี กับน้ำหนักที่หายไป 25 กิโลกรัมนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และภาพก่อน-หลังลดน้ำหนักของทาโกะก็ทำให้แฟน ๆ ทึ่งมาก จนมีคนเข้ามาดูกว่า 24 ล้านครั้ง พร้อมคอมเมนต์ชื่นชม เช่น
"ไม่มีทาง เธอดูเหมือนคนละคนเลย"
"สวยมาก ความพยายามเห็นผลจริง ๆ"
"น่าทึ่งมาก"
"เธอดูสวย ไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนก็ตาม"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday