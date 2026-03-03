HILIGHT
สลด โรงยิมอิหร่านถูกถล่ม คร่า20 นักวอลเลย์บอลหญิง ท่ามกลางการสู้รบเดือด

          สลด โรงยิมอิหร่านถูกถล่ม คร่าชีวิต 20 นักวอลเลย์บอลหญิง อย่างน่าเศร้า ขณะที่การสู้รบที่อิหร่านยังดำเนินต่อไป ล่าสุดประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ 

โรงยิมอิหร่านถูกถล่ม
ภาพจาก MAHMUD HAMS / AFP

          ท่ามกลางสถานการณ์ในวันตะออกกลางที่ยังคงร้อนระอุ ชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องสูญเสียไปอย่างน่าเศร้า นอกเหนือจากกรณีการโจมตีใส่โรงเรียนประถมหญิงทางตอนใต้ของอิหร่าน ซึ่งคร่าไปกว่า 160 ชีวิตแล้ว อีกกรณีสะเทือนใจที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก เหตุการณ์โจมตีใส่โรงยิมในอิหร่าน

          จากรายงานของเว็บไซต์ en.iz.ru เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ระบุว่า สถานีโทรทัศน์ Al Mayadeen ของอิหร่าน รายงานว่ามีนักวอลเลย์บอลหญิง 20 ราย เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอล ที่มุ่งเป้าไปยังโรงยิมในเมืองลาเมิร์ด จังหวัดฟาร์ส 

          ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดในการสู้รบ พบว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญถึง 1 ใน 5 ของโลก พร้อมขู่จะโจมตีเรือลำใดก็ตามที่พยายามจะผ่านช่องทางดังกล่าว 

          ทั้งนี้ พบว่าอิสราเอลยังคงโจมตีใส่อิหร่านและเบรุตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงถล่มสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่าน โดยขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตในอิหร่านและเลบานอน ทะลุ 600 รายแล้ว 

          ขณะที่ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอาจกินเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ พร้อมให้คำมั่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของอิหร่าน

          ทางอิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายต่าง ๆ ทั่วอิสราเอล โดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธเหนือเยลูซาเลมตะวันตก เทลอาวีฟ และเอลัต ได้ และมีผู้เสียชีวิตในอิสราเอลอย่างน้อย 10 คนนับตั้งแต่วันที่ 28 กุมาพันธ์ 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก en.iz.ruAljazeera


