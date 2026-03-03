จับอินฟลูฯ เกาหลี ซิ่งปอร์เช่ตกสะพาน ทับรถคันอื่น อึ้งเจอยา-เข็มเกลื่อนรถ

อินฟลูฯ เกาหลีใต้ ขับปอร์เช่ตกสะพาน ทับรถหรูอีกคัน อึ้งพบยา-เข็มเกลื่อนรถ พบมีบริษัททำการตลาดให้ รพ. เจ้าตัวรีบลบโซเชียลหลังเกิดเหตุ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
วันที่ 3 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Chosun Biz รายงานกรณีที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเกาหลีใต้ กรณีสาวขับรถปอร์เช่ ตกจากบนสะพานบันโพ ในกรุงโซล ลงมาทับรถเบนซ์ที่ขับผ่านมา เป็นผลให้ชายที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และมีรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนี้ 4 คัน
ขณะที่เจ้าของรถปอร์เช่ ก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลในสภาพได้รบบาดเจ็บเช่นกัน ก่อนที่ทางตำรวจจะตรวจพบยาชาและยาระงับประสาทจำนวนมากอยู่ในรถ ซึ่งจะต้องมีการสอบสวนต่อไปว่าหญิงเจ้าของรถได้ยามายังไง และขับรถขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ต่อมามีการเปิดเผยว่าหญิงที่ขับรถปอร์เช่นั้น แท้จริงแล้วคือ A อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง วัย 30 ปี ที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลกว่า 110,000 คน และยังเป็นหัวหน้าเอนซี่ด้านการตลาดที่ทำหน้าที่โปรโมตโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเพียง 3 วัน อยู่ ๆ บัญชีของเธอก็ถูกลบไป
จากรายงานของ YTN บริษัทของ A โฆษณาทางออนไลน์ว่าพวกเขามีข้อมูลเฉพาะของโรงพยาบาล และใช้ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลมานานหลายปี โดย A มักโพสต์ภาพขณะเข้ารักษาตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น คลินิกผัวหนัง ผ่านทางโซเชียล
ภายในรถปอร์เช่ของ A ตำรวจตรวจพบยาโพรโพฟอล (Propofol) แบบฉีด ซึ่งจัดเป็นสารเสพติด ตลอดจนยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาชา และเข็มฉีดยาแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวนมาก นำมาสู่งการตัวกุมตัว A และขอหมายจับ
ขณะที่ B ซึ่งเป็นคนจัดหายาให้ A ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว ก่อนถูกสอบสวนจนรุ่งสางของวันนั้น จากนั้นทางตำรวจจะสอบสวนบริษัทของ A เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับยา และการได้ยาเหล่านี้มา
ขอบคุณข้อมูลจาก