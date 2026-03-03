HILIGHT
ไวรัล ป้ายหน้าร้านบอกเวลาเปิด อ่านแล้วต้องอ่านใหม่ ร้านบอกเองใครเขียน ผิดหรือตั้งใจ
           ไวรัล ป้ายหน้าร้านบอกเวลาเปิด อ่านแล้วต้องอ่านใหม่ สงสัยแพ้เสียงในหัว จนทางร้านมาบอกเอง เขียนผิดหรือตั้งใจ ใครเป็นคนเขียน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Santibharb JooJhome Markhai
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Santibharb JooJhome Markhai

           วันที่ 3 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Santibharb JooJhome Markhai มีการโพสต์รูปร้านอาหารร้านหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ เขียนป้ายหน้าร้านเอาไว้ว่า "วันนี้เปิดเย็Xค่ะ" ทำเอาเสียงในหัวดังขึ้นทันที ป้าเขียนผิดหรือเราอ่านผิด

           สุดท้ายทางร้านเข้ามาคอมเมนต์ด้วยตัวเองว่า ยายน่าจะเป็นคนเขียน และขออนุญาตไม่ตกใจ เพราะบางทียายก็เขียนว่า ปูผัดผงกะX ก็มี ดังนั้น สิ่งที่เขียนคือ ยายตั้งใจแน่นอน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Santibharb JooJhome Markhai
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Santibharb JooJhome Markhai

