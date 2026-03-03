ไวรัล ป้ายหน้าร้านบอกเวลาเปิด อ่านแล้วต้องอ่านใหม่ ร้านบอกเองใครเขียน ผิดหรือตั้งใจ

ไวรัล ป้ายหน้าร้านบอกเวลาเปิด อ่านแล้วต้องอ่านใหม่ สงสัยแพ้เสียงในหัว จนทางร้านมาบอกเอง เขียนผิดหรือตั้งใจ ใครเป็นคนเขียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Santibharb JooJhome Markhai
วันที่ 3 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Santibharb JooJhome Markhai มีการโพสต์รูปร้านอาหารร้านหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ เขียนป้ายหน้าร้านเอาไว้ว่า "วันนี้เปิดเย็Xค่ะ" ทำเอาเสียงในหัวดังขึ้นทันที ป้าเขียนผิดหรือเราอ่านผิด
สุดท้ายทางร้านเข้ามาคอมเมนต์ด้วยตัวเองว่า ยายน่าจะเป็นคนเขียน และขออนุญาตไม่ตกใจ เพราะบางทียายก็เขียนว่า ปูผัดผงกะX ก็มี ดังนั้น สิ่งที่เขียนคือ ยายตั้งใจแน่นอน
