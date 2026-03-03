ซากโดรนพุ่งใส่ รร. จากทริปหรูเป็นฝันร้าย แม่ลูกยอมจ่าย 1.6 ล้าน ซื้อตั๋วบินกลับบ้าน

ไฮโซสาวเล่านาทีชีวิต เจอซากโดรนตกใส่ รร. จากทริปหรู กลายเป็นฝันร้าย คว้าพาสปอร์ตลากแม่วิ่ง จาก Burj Al Arab ยอมจ่าย 1.6 ล้าน ซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า 12 ใบ หวังได้กลับบ้านเร็วที่สุด
ภาพจาก Marek Pelikan / Shutterstock.com
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
จากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ-อิสราเอล ต่ออิหร่าน นำมาซึ่งความปั่นป่วนทั่วภูมิภาค เมื่ออิหร่านเปิดฉากเอาคืนใส่อิสรเอล และประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ โดยยังปรากฏภาพช็อกที่ Burj Al Arab โรงแรมหรูซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถูกซากโดรนอิหร่านร่วงใส่จนไฟลุกท่วม
ล่าสุด (3 มีนาคม 2569) เว็บไซต์ Sinchew รายงานว่า เสิ่น นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน พร้อมกับแม่ของเธอ เป็นหนึ่งในกลุ่มแขกที่พักอยู่ที่โรงแรม Burj Al Arab ตอนที่เกิดเหตุเช่นกัน ซึ่งเธอบรรยายถึงสถานการณ์ตอนนั้นว่า "เหมือนกับฝันร้าย ที่ไม่ใช่ความฝัน"
เพื่อให้กลับบ้านได้เร็วที่สุด เธอกับแม่ตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จำนวน 12 ใบ ของเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 4 - 6 มีนาคม รวมค่าใช้จ่ายประมาณ 360,000 หยวน (ราว 1.6 ล้านบาท) แต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ทั้งคู่จึงยังคงติดอยู่ที่โรงแรม
จากรายงานของ CCTV เสิ่นและแม่ เดินทางมาเที่ยวดูไบกันตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ โดยมีกำหนดกลับจีนวันที่ 7 มีนาคม แต่แล้วช่วงกลางดึกวันที่ 1 มีนาคม ตามเวลาท้องถิ่น Burj Al Arab ซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ 7 ดาว แห่งเดียวของโลก กลับถูกซากโดรนตกใส่จนไฟไหม้
โดยซากโดรนพุ่งเข้าใส่อาคาร ชั้นเดียวกับที่คู่แม่ลูกพักอยู่ ทำให้สัญญาณเตือนอพยพดังขึ้น
เสิ่น เผยว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเจอสถานการณ์แบบนี้ และนี่ไม่ใช่การซ้อม ทันทีที่สัญญาณเตือนดัง เธอก็รียบคว้าพาสปอร์ตกับกระเป๋าเงิน ลากแม่วิ่งออกมาเลย ตอนนั้นเธอไม่มีใจจะคิดอะไรอย่างอื่น รู้สึกเหมือนว่านั่นเป็นฝันร้าย แต่มันคือเรื่องจริง
เนื่องจากโรงแรม Burj Al Arab สูงมาก ชั้น 5 ที่คู่แม่ลูกพักอยู่นั้น มีความสูงเทียบเท่ากับชั้น 10 ของอาคารทั่วไป ทั้งคู่รีบอพยพลงมาตามบันได จนถึงล็อบบี้ที่อยู่ชั้น 1 ซึ่งระหว่างลงบันไดมาพวกเขายังพบกับคู่รักอีกคู่ ที่วิ่งลงมาจากชั้น 19 ซึ่งสูงเทียบเท่ากับชั้นที่ 40 ของอาคารทั่วไปด้วย
ตอนแรกพวกเขาหนีออกมาอยู่นอกโรงแรมเพื่อความปลอดภัย ก่อนจะกลับขึ้นห้องไปในอีก 1 ชั่วโมงต่อมา
โดยทางโรงแรมแจ้งว่า "รัฐบาลได้ดำเนินการแล้ว และขณะนี้ไม่มีที่ใดปลอดภัยกว่าโรงแรมแห่งนี้อีกแล้ว"
เสิ่น เผยว่า หลังเหตุการณ์นั้น หัวใจเธอยังเต้นเร็วอยู่นานมาก และตอนนี้เธอยังคงติดอยู่ในโรงแรม แม้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะยังทำงานปกติ แต่สัญญาณโทรศัพท์ดูเหมือนจะถูกตัดไแแล้ว และเธอก็ไม่สามารถโทรศัพท์ผ่านทางแอปฯ ต่าง ๆ อย่าง WeChat ได้ รับได้เฉพาะข้อความตัวอักษรเท่านั้น
เนื่องจากชั้นเดิมที่เธอกับแม่พักอยู่ จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม ทางโรงแรมจึงย้ายพวกเธอไปพักชั้นอื่น
ขณะที่ในส่วนของเที่ยวบิน เธอธิบายว่าเพื่อนคนจีนหลายคนในกลุ่มช่วยเหลือ แจ้งว่าการเปลี่ยนตั๋วที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์ทำได้ยากมาก อีกทั้งพวกเธอยังไม่สามารถติดต่อเบอร์ที่ระบุไว้ในเว็บได้
สุดท้าย เธอกับแม่จึงซื้อตั๋วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีฝ่ายบริการลูกค้าช่วยประสานงาน จนตอนนี้ทั้งคู่สามารถซื้อตั๋วได้แล้ว
"ตอนนี้เรามีตั๋วกันคนละ 6 ใบ คือเที่ยวบิน ดูไบ-เซี่ยงไฮ้ วันละ 2 เที่ยว ในวันที่ 3, 4 และ 5 มีนาคม"
สำหรับราคาตั๋ว เสิ่นชี้ว่า ราคาพุ่งขึ้นประมาณ 4 เท่าจากราคาปกติ โดยปกติแล้วตั๋วชิ้นธุรกิจแบบไป-กลับ เส้นทางเซี่ยงไฮ้-ดูไบ จะมีราคาอยู่ที่ 15,000 หยวน (ราว 69,000 บาท) แต่ตอนนี้ตั๋วชั้นธุรกิจ จาก ดูไบ ไปเซี่ยงไฮ้ 1 เที่ยว มีราคาถึง 30,000 หยวน (ราว 138,000 บาท)
"แต่เราไม่มีทางเลือก แค่เราจองได้ก็ดีใจแล้วค่ะ" เสิ่น เผย
รายงานระบุว่าสายการบินท้องถิ่นของ UAE อย่าง เอทิฮัด แอร์เวย์ส หรือเอมิเรตส์ แอร์เวย์ส ปกติจะไม่มีแจ้งเตือนล่วงหน้า โดยภายในบ่ายวันนี้ (3 มีนาคม) เที่ยวบินดูไบ-เซี่ยงไฮ้ ของคู่แม่ลูกถูกยกเลิกอีกครั้ง ทำให้พวกเธอต้องซื้อตั๋วใหม่สำหรับวันที่ 6 มีนาคม เพื่อที่จะกลับบ้าน
โดยสรุปคือ ตอนนี้พวกเธอแม่ลูกถือตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ 12 ใบ สำหรับการเดินทางวันที่ 4 - 6 มีนาคม ไว้ในมือ รวมมูลค่าประมาณ 360,000 หยวน (ราว 1.6 ล้านบาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew