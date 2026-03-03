HILIGHT
สถานทูตอิหร่าน เผยภาพสลด ขุดหลุมศพ 160 นร.หญิง เหยื่อทิ้งระเบิดสหรัฐฯ-อิสราเอล


            สถานเอกอัครราชทูตอิหร่าน ในไทย เผยแพร่ภาพสลด หลุมศพเรียงราย รอฝังร่างเหยื่อนักเรียนหญิง 160 ศพ หลังสหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งระเบิดใส่โรงเรียนประถม

อิหร่านขุดหลุมรอฝัง 160 นร.หญิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก IR Iran Embassy in Bangkok Thailand

            วันที่ 3 มีนาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในประเทศไทย​ เผยแพร่ภาพขณะเจ้าหน้าที่ กำลังขุดหลุมศพจำนวนมาก เพื่อฝังร่างเหยื่อเด็กหญิงกว่า 160 คน ที่เสียชีวิตในโรงเรียนประถมหญิงล้วน เมืองมินาบ ทางตอนใต้ของอิหร่าน จากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล พร้อมระบุว่า 
            
            "นี่คือหลุมศพที่กำลังถูกขุดขึ้นสำหรับเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์มากกว่า 160 คน ที่เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ-อิสราเอล ใส่โรงเรียนประถม ร่างกายของพวกเธอแหลกละเอียดเป็นชิ้น ๆ
            
            นี่คือภาพความจริงของ "การช่วยเหลือ" ที่นายทรัมป์เคยให้สัญญาไว้
            
            จากกาซา จนถึงมินาบ ผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารอย่างเลือดเย็น"
            
            ทั้งนี้ สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า อิหร่านได้จัดพิธีศพหมู่ให้แก่เด็กนักเรียนหญิงและเจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกสังหารเมื่อวันเสาร์ (28 กุมภาพันธ์) จากการโจมตีที่โรงเรียนหญิงล้วนในเมืองมินาบ ที่ทางการอิหร่านกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของสหรัฐฯ และอิสราเอล 
            
            เหตุการณ์นี้ถูกประณามโดยองค์การยูเนสโก ตลอดจน มาลาลา ยูซาฟไซ นักเคลื่อนไหวเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่าไม่ทราบเรื่องการโจมตีในพื้นที่ดังกล่าว 
            
            ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่า ทางกระทรวงสงครามจะทำการสอบสวนหากเป็นการโจมตีจากสหรัฐฯ และขอให้สื่อไปสอบถามจากหน่วยงานดังกล่าวเอง พร้อมกันนั้นเขายังอ้างว่า "สหรัฐฯ จะไม่โจมตีใส่โรงเรียนโดยเจตนา"

ขอบคุณข้อมูลจาก IR Iran Embassy in Bangkok Thailand, Aljazeera

