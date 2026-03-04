HILIGHT
ประมวลภาพ จันทรุปราคาเต็มดวง วันมาฆบูชา ดวงจันทร์สีแดงอิฐ สวยสะกดสายตา

 
           ประมวลภาพปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง ทั่วไทยตื่นตา ดวงจันทร์สีแดงอิฐ คืนวันมาฆบูชา 2569 

พระจันทร์สีเลือด

           ค่ำคืนวันที่ 3 มีนาคม 2569 ซึ่งตรงกับ วันมาฆบูชา ปีนี้ กลายเป็นอีกหนึ่งคืนพิเศษของคนรักดาราศาสตร์ เมื่อเกิดปรากฏการณ์ "จันทรุปราคาเต็มดวง" ทำให้ดวงจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงอิฐ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เฝ้ารอชมทั่วประเทศ รวมถึงนักถ่ายภาพและผู้สนใจท้องฟ้ายามค่ำคืน

พระจันทร์สีเลือด
ภาพจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

พระจันทร์สีเลือด
ภาพจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

           ตามข้อมูลจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NARIT ระบุว่า ปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 15.44 น. เมื่อดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก ก่อนจะเข้าสู่เงามืดของโลกและเกิดเป็น จันทรุปราคาบางส่วน ในเวลา 16.50 น. จากนั้นเข้าสู่ช่วงไฮไลต์สำคัญคือ จันทรุปราคาเต็มดวง ในเวลา 18.04 น. ซึ่งทำให้ดวงจันทร์ปรากฏเป็นสีแดงอิฐ

           สำหรับประเทศไทย ผู้สังเกตการณ์สามารถเริ่มเห็นดวงจันทร์ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.23 น. ขณะที่ดวงจันทร์กำลังอยู่ในช่วงคราสเต็มดวงพอดี ทำให้หลายพื้นที่สามารถมองเห็นดวงจันทร์สีแดงอิฐตั้งแต่ขึ้นจากขอบฟ้า โดยช่วงเวลาที่เห็นได้ชัดคือประมาณ 18.23-19.02 น. รวมเวลาราว 39 นาที หลังจากนั้นดวงจันทร์จะค่อย ๆ เคลื่อนออกจากเงามืดของโลก กลายเป็นจันทรุปราคาบางส่วนอีกครั้งจนถึง 20.17 น. และสิ้นสุดปรากฏการณ์ทั้งหมดในเวลา 21.23 น.

พระจันทร์สีเลือด
ภาพจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

พระจันทร์สีเลือด
ภาพจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

           แม้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีเมฆปกคลุมและค่าฝุ่นละอองในอากาศค่อนข้างสูง ทำให้การมองเห็นดวงจันทร์ไม่ชัดเจนเท่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็ยังมีหลายจังหวัดที่สามารถเห็นดวงจันทร์สีแดงอิฐได้ในช่วงเวลาสำคัญ เช่น ขอนแก่น สงขลา ลพบุรี พิษณุโลก สุโขทัย อ่างทอง ชลบุรี เพชรบุรี นนทบุรี และบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ แม้จะเห็นเพียงช่วงจันทรุปราคาบางส่วน แต่ก็ยังสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมไม่น้อย

           ขณะเดียวกันบรรยากาศที่จุดสังเกตการณ์หลักทั้ง 5 แห่งของ NARIT เต็มไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่ช่วงเย็น นอกจากการเฝ้าชมดวงจันทร์สีแดงอิฐแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ส่องวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจผ่านกล้องโทรทรรศน์ เช่น ดาวพฤหัสบดี ซึ่งสามารถมองเห็นจุดแดงใหญ่ (Great Red Spot) ได้อย่างชัดเจนในคืนเดียวกัน

พระจันทร์สีเลือด


จันทรุปราคา เกิดขึ้นได้อย่างไร


           ปรากฏการณ์ จันทรุปราคา เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อโลกเคลื่อนที่มาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ทำให้เงาของโลกทอดไปบนดวงจันทร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระนาบวงโคจรของดวงจันทร์เอียงประมาณ 5 องศา กับระนาบวงโคจรของโลก จึงไม่ได้เกิดขึ้นทุกเดือน โดยเฉลี่ยแล้วจะเกิดขึ้นประมาณ 2 ครั้งต่อปี

           ปี 2569 ถือเป็นปีที่มีปรากฏการณ์เกี่ยวกับดวงจันทร์หลายเหตุการณ์ที่ตรงกับวันสำคัญ โดยหลังจากจันทรุปราคาในวันมาฆบูชาแล้ว คืน วันวิสาขบูชา วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 จะเกิดปรากฏการณ์ ดวงจันทร์เต็มดวงที่อยู่ไกลโลกที่สุดในรอบปี หรือที่เรียกว่า Micro Blue Moon ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และครั้งล่าสุดเกิดเมื่อเกือบ 6 ปีก่อน

           ขณะที่คืนวันที่ 24 ธันวาคม 2569 ซึ่งตรงกับ คริสต์มาสอีฟ ก็จะเกิด Super Full Moon หรือดวงจันทร์เต็มดวงที่อยู่ใกล้โลกที่สุดในรอบปี ทำให้ดวงจันทร์ดูใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย ถือเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่เหมาะกับการชมและถ่ายภาพดวงจันทร์เหนือขอบฟ้า

           ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่พลาดชมปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง ในครั้งนี้ โอกาสที่จะสามารถสังเกตเห็นได้จากประเทศไทยอีกครั้ง จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า คือช่วงคืนข้ามปี 31 ธันวาคม 2571 ต่อเนื่องถึง 1 มกราคม 2572

พระจันทร์สีเลือด
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

พระจันทร์สีเลือด
ภาพจาก สำนักข่าวไทย


ขอบคุณข้อมูลจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, ThaiPBS

