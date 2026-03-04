HILIGHT
อิหร่านตั้ง โมจตาบา ลูกชายคาเมเนอี ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ หลังพ่อถูกสังหาร

 
            สภาผู้เชี่ยวชาญของอิหร่านประกาศตั้ง โมจตาบา ลูกชาย อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี  ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ หลังพ่อถูกสังหาร ภายใต้การกดดันจาก IRGC 

หร่านตั้ง โมจตาบา ลูกชายคาเมเนอี ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่
ภาพจาก Iranintl

          วันที่ 4 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Iranintl ของสำนักข่าว Iran International รายงานว่า สภาผู้เชี่ยวชาญของอิหร่านได้เลือก โมจตาบา คาเมเนอี (Mojtaba Khamenei) วัย 56 ปี บุตรชายของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี (Ayatollah Ali Khamenei) อดีตผู้นำที่ถูกสังหาร ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนต่อไป ภายใต้แรงกดดันจากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติ

          หลังจากการสังหารคาเมเนอีในการโจมตีร่วมของสหรัฐฯ และอิสราเอล ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายอย่างรุนแรงภายในโครงสร้างความมั่นคงและกองทัพของอิหร่าน รายงานระบุว่า กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้เร่งดำเนินการแต่งตั้งผู้นำคนต่อไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ด้วยการโจมตีทางอากาศที่กำลังดำเนินอยู่ ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมสมัชชาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่รับผิดชอบในการเลือกผู้นำสูงสุดได้ ดังนั้น ทาง IRGC จึงผลักดันให้มีการแต่งตั้งผู้นำคนต่อไป นอกเหนือจากขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

          รายงานอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่อิหร่าน ระบุว่า คณะนักการศาสนาอาวุโสมีความกังวลเกี่ยวกับการประกาศเลือกให้โมจตาบา คาเมเนอี เป็นผู้นำสูงสุด เนื่องจากเกรงว่าอาจเพิ่มโอกาสที่เขาจะตกเป็นเป้าหมายของสหรัฐฯ และอิสราเอล

หร่านตั้ง โมจตาบา ลูกชายคาเมเนอี ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่
ภาพจาก ARIF KARTONO / AFP

          โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า กองทัพอิสราเอลประกาศโจมตีทางอากาศไปยังอาคารสภาผู้เชี่ยวชาญ ที่เมืองกอม ทางตอนกลางของอิหร่าน ซึ่งได้จัดการประชุมเลือกผู้นำสูงสุดในวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยคณะนักการศาสนาอาวุโสจำนวน 88 คน มีหน้าที่ในการแต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากคาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิต อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวของอิหร่านระบุว่า อาคารดังกล่าวว่างเปล่าในขณะที่ถูกโจมตี 

          ทั้งนี้ รายงานของ Iranintl ยังได้เปิดเผยว่า มาห์มูด อาห์มาดิเนจาด อดีตประธานาธิบดีของอิหร่าน รอดชีวิตจากการพยายามลอบสังหาร โดยแหล่งข่าวระบุว่า ไม่ได้รับบาดเจ็บ และถูกนำตัวไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้ว


ขอบคุณข้อมูลจาก Iranintl, The Times of Israel



4 มีนาคม 2569
