อิหร่านตั้ง โมจตาบา ลูกชายคาเมเนอี ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ หลังพ่อถูกสังหาร

สภาผู้เชี่ยวชาญของอิหร่านประกาศตั้ง โมจตาบา ลูกชาย อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ หลังพ่อถูกสังหาร ภายใต้การกดดันจาก IRGC
ภาพจาก Iranintl
วันที่ 4 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Iranintl ของสำนักข่าว Iran International รายงานว่า สภาผู้เชี่ยวชาญของอิหร่านได้เลือก โมจตาบา คาเมเนอี (Mojtaba Khamenei) วัย 56 ปี บุตรชายของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี (Ayatollah Ali Khamenei) อดีตผู้นำที่ถูกสังหาร ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนต่อไป ภายใต้แรงกดดันจากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติ
หลังจากการสังหารคาเมเนอีในการโจมตีร่วมของสหรัฐฯ และอิสราเอล ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายอย่างรุนแรงภายในโครงสร้างความมั่นคงและกองทัพของอิหร่าน รายงานระบุว่า กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้เร่งดำเนินการแต่งตั้งผู้นำคนต่อไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ด้วยการโจมตีทางอากาศที่กำลังดำเนินอยู่ ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมสมัชชาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่รับผิดชอบในการเลือกผู้นำสูงสุดได้ ดังนั้น ทาง IRGC จึงผลักดันให้มีการแต่งตั้งผู้นำคนต่อไป นอกเหนือจากขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
รายงานอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่อิหร่าน ระบุว่า คณะนักการศาสนาอาวุโสมีความกังวลเกี่ยวกับการประกาศเลือกให้โมจตาบา คาเมเนอี เป็นผู้นำสูงสุด เนื่องจากเกรงว่าอาจเพิ่มโอกาสที่เขาจะตกเป็นเป้าหมายของสหรัฐฯ และอิสราเอล
ภาพจาก ARIF KARTONO / AFP
ทั้งนี้ รายงานของ Iranintl ยังได้เปิดเผยว่า มาห์มูด อาห์มาดิเนจาด อดีตประธานาธิบดีของอิหร่าน รอดชีวิตจากการพยายามลอบสังหาร โดยแหล่งข่าวระบุว่า ไม่ได้รับบาดเจ็บ และถูกนำตัวไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก Iranintl, The Times of Israel