เจอเพื่อนบ้านเปิดร้านซักผ้า กลิ่นฉุนจนจะมึน แก้ด้วยเงิน 3 พันอยู่หมัด ตีกลับไปเลย

เจอเพื่อนบ้านเปิดร้านซักผ้า กลิ่นฉุนจนจะมึนไปเลย สุดท้ายแก้ด้วยเงิน 3,000 บาท จบทันที เป็นอุทาหรณ์ที่บอกว่า เพื่อนบ้านเลือกกันไม่ได้
ภาพจาก คุณ neversayso สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
วันที่ 4 มีนาคม 2569 คุณ neversayso สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม เล่าเรื่องเจอปัญหาเพื่อนบ้าน สร้างกลิ่นเหม็นรบกวน ก็เลยแก้ปัญหาจนอยู่หมัด ให้กลิ่นตีกลับบ้านไป รายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้
ตอนที่บ้านหลังนี้สร้าง ที่ดินแปลงนั้นยังเป็นป่ารกอยู่ ต่อมาผมก็มาซื้อ และสร้างลานจอดรถไว้
บ้านนี้เป็นบ้านเช่า คนเช่าก่อนหน้า เขาก็อยู่อาศัยปกติ คือกลางวันไปทำงาน กลางคืนก็กลับมานอน แต่คนเช่าล่าสุดเปิดร้านซักอบรีด ซักผ้าใช้น้ำยากลิ่นรุนแรงมาก ไปบริเวณนั้นได้กลิ่นรุนแรงมาก มึนไปเลย
เขาอาศัยการไหลของอากาศจากด้านข้างมาบ้านของเรา จะให้เขาไปหยุดซักผ้าก็คงไม่ได้ เพราะคืออาชีพเขา เขาซักทั้งวันตั้งแต่ หกโมงเช้า จนกว่าจะได้ตากผ้า เย็น ๆ ก็ซัก บางทีกลางคืนก็ซัก
เลยตัดสินใจปิดช่องดีกว่า อาศัยว่าพอมีความรู้ทางช่างอยู่บ้าง เพราะโรงรถก็ทำเอง มีเสามีรางระบายน้ำอยู่แล้ว ก็เชื่อมเหล็กทำโครง ยิงซีไลน์ แล้วก็แผ่นสมาร์ทบอร์ดไปเลย
เผื่อได้เป็นแนวทาง สำหรับคนที่ไม่อยากดมกลิ่นจากเพื่อนบ้านนะครับ ใช้งบประมาณ 3,000 บาท ไม่รวมค่าแรง
