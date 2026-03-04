HILIGHT
เจอเพื่อนบ้านเปิดร้านซักผ้า กลิ่นฉุนจนจะมึน แก้ด้วยเงิน 3 พันอยู่หมัด ตีกลับไปเลย

          เจอเพื่อนบ้านเปิดร้านซักผ้า กลิ่นฉุนจนจะมึนไปเลย สุดท้ายแก้ด้วยเงิน 3,000 บาท จบทันที เป็นอุทาหรณ์ที่บอกว่า เพื่อนบ้านเลือกกันไม่ได้

ปัญหาเพื่อนบ้าน
ภาพจาก คุณ neversayso สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          วันที่ 4 มีนาคม 2569 คุณ neversayso สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม เล่าเรื่องเจอปัญหาเพื่อนบ้าน สร้างกลิ่นเหม็นรบกวน ก็เลยแก้ปัญหาจนอยู่หมัด ให้กลิ่นตีกลับบ้านไป รายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้

          ตอนที่บ้านหลังนี้สร้าง ที่ดินแปลงนั้นยังเป็นป่ารกอยู่ ต่อมาผมก็มาซื้อ และสร้างลานจอดรถไว้

ปัญหาเพื่อนบ้าน
ภาพจาก คุณ neversayso สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          บ้านนี้เป็นบ้านเช่า คนเช่าก่อนหน้า เขาก็อยู่อาศัยปกติ คือกลางวันไปทำงาน กลางคืนก็กลับมานอน แต่คนเช่าล่าสุดเปิดร้านซักอบรีด ซักผ้าใช้น้ำยากลิ่นรุนแรงมาก ไปบริเวณนั้นได้กลิ่นรุนแรงมาก มึนไปเลย

          เขาอาศัยการไหลของอากาศจากด้านข้างมาบ้านของเรา จะให้เขาไปหยุดซักผ้าก็คงไม่ได้ เพราะคืออาชีพเขา เขาซักทั้งวันตั้งแต่ หกโมงเช้า จนกว่าจะได้ตากผ้า เย็น ๆ ก็ซัก บางทีกลางคืนก็ซัก

ปัญหาเพื่อนบ้าน
ภาพจาก คุณ neversayso สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          เลยตัดสินใจปิดช่องดีกว่า อาศัยว่าพอมีความรู้ทางช่างอยู่บ้าง เพราะโรงรถก็ทำเอง มีเสามีรางระบายน้ำอยู่แล้ว ก็เชื่อมเหล็กทำโครง ยิงซีไลน์ แล้วก็แผ่นสมาร์ทบอร์ดไปเลย

          เผื่อได้เป็นแนวทาง สำหรับคนที่ไม่อยากดมกลิ่นจากเพื่อนบ้านนะครับ ใช้งบประมาณ 3,000 บาท ไม่รวมค่าแรง

ปัญหาเพื่อนบ้าน
ภาพจาก คุณ neversayso สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

