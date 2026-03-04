ดราม่าอินฟลูฯ โชว์ออกกำลังกาย บนเครื่องบินยังไม่เว้น วิ่งในส้วมเป็น ชม. ได้ 5 กม.

เอาจริงดิ ? อินฟลูฯ สายวิ่ง ซ้อมวิ่งได้ทุกที่ บนเที่ยวบินยาว 11 ชั่วโมง ยังไม่พัก เข้าไปวิ่งวนในห้องน้ำเครื่องบินเกือบชั่วโมง ทำระยะทาง 5 กม. จนเป็นดราม่า
ภาพจาก TikTok @dom.stroh
ในขณะที่ผู้คนหันมาใส่ใจกันเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น และมีสารพัดแคมเปญให้ออกกำลังกายในยามว่าง แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครคิดว่าจะมีใครสักคนที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อการวิ่ง จนแม้แต่เที่ยวบินยาว 11 ชั่วโมง ก็ไม่อาจหยุดเขาจากการวิ่ง 5 กิโลเมตรได้
โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า คลิปของอินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งรายหนึ่ง กลายมาเป็นดราม่าที่เรียกยอดวิวกว่า 1.4 ล้าน บน TikTok หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพของตัวเองที่พยายามทำตามตารางฝึกวิ่งอันเข้มงวด โดยเข้าไปวิ่้งอยู่คนเดียวในห้องน้ำบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @dom.stroh
ภาพจาก TikTok @dom.stroh
จากคลิปเผยให้เห็นอินฟลูฯ รายนี้ ที่ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำเล็กแคบของเครื่องบิน ก่อนจะเริ่มวิ่งวนไปมาซ้ำ ๆ รวมถึงขึ้นไปเหยียบบนโถชักโครกที่ปิดฝาลงมา เขาหมุนวนอยู่แบบนั้น กระทั่งทำระยะทางได้ 5 กิโลเมตร
ที่น่าตกใจคือ ข้อมูลที่ปรากฏจากแอปฯ ติดตามการวิ่งของเขา ระบุว่าเขาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายนี้อยู่ 59 นาที 32 วินาที หรือเกือบทั้งชั่วโมงเต็ม ๆ
ภาพจาก TikTok @dom.stroh
ภาพจาก TikTok @dom.stroh
"โถ้ส้วมคงไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เป็นบันไดออกกำลังกายหรอก"
"นี่จัดฉากหรือเปล่า ?"
"อ๋อ นี่คือเหตุผลที่ต้องรอเข้าห้องน้ำนานสินะ"
"ส่วนฉันที่รอเข้าส้วมอยู่ก็คือ..."
"ทั้งโง่และฮาในเวลาเดียวกัน"
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post