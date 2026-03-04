HILIGHT
เช็กด่วน ไปรษณีย์ไทย ประกาศพัสดุส่งไป 25 ปลายทางล่าช้า บางจุดงดส่งชั่วคราว

          ไปรษณีย์ไทยประกาศแจ้งผู้ใช้บริการ พัสดุไป 25 ปลายทางทั่วโลกอาจล่าช้า พร้อมงดส่งชั่วคราวในบางประเทศ หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางกระทบเส้นทางการบิน

ไปรษณีย์ไทย
ภาพจาก TK Kurikawa / Shutterstock.com

          วันที่ 3 มีนาคม 2569 นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ส่งผลให้หลายสายการบินระหว่างประเทศต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เนื่องจากน่านฟ้าบางพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะสนามบินในตะวันออกกลางที่ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางการขนส่งต่อ (Transit Hub) ของหลายสายการบิน ส่งผลให้การส่งพัสดุไปยังหลายประเทศทั่วโลกเกิดความล่าช้า

          ทั้งนี้ ประเทศปลายทางที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าประกอบด้วยหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยใน ทวีปยุโรป ได้แก่ อาร์เมเนีย บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก ไซปรัส สหราชอาณาจักร กรีซ จอร์เจีย ไอร์แลนด์ มอลตา โรมาเนีย สเปน และสวิตเซอร์แลนด์ ขณะที่ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ได้แก่ จอร์แดน โอมาน ซาอุดีอาระเบีย และตุรกี

          ส่วนใน ทวีปแอฟริกา ประกอบด้วย แอลจีเรีย อียิปต์ โมรอกโก ไนจีเรีย และแอฟริกาใต้ ขณะที่ เอเชียใต้ ได้แก่ บังกลาเทศ และศรีลังกา และใน ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ใช้บริการอาจพบว่าระยะเวลาการจัดส่งยาวนานกว่าปกติ

          นอกจากนี้ยังมีบางประเทศที่ยังไม่สามารถจัดส่งสิ่งของได้ทุกประเภทบริการเป็นการชั่วคราว ได้แก่ บาห์เรน อิหร่าน อิสราเอล คูเวต เลบานอน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งยังไม่สามารถจัดส่งสิ่งของด้วยบริการ Courier Post ไปยังประเทศดังกล่าว รวมถึงปลายทางประเทศซาอุดีอาระเบีย จอร์แดน และโอมาน ได้ชั่วคราวเช่นกัน

ไปรษณีย์ไทย
เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

          ไปรษณีย์ไทย ระบุว่า มาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอัปเดตข้อมูลการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขนส่งเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ

          ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการจัดส่ง หรือสอบถามข้อมูลได้ผ่าน THP Contact Center โทรศัพท์ 1545 หรือผ่านช่องทางสื่อสารของไปรษณีย์ไทย


ขอบคุณข้อมูลจาก
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


